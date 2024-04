Nicolás Castillo no presta atención al “factor Vidal” de cara al clásico con Colo Colo: “No importa nada más que Católica”

Santiago

En la previa al duelo más destacado de la novena fecha del Campeonato Nacional 2024, donde la UC enfrentará a Colo Colo, el delantero de los precordilleranos, Nicolás Castillo, valoró la chance de volver a disputar este tipo de juegos, tras años en que estuvo cerca de dejar la actividad.

“Interesante, entretenido. Hace tiempo no tenía la oportunidad de jugar partidos así, motivado de lo que podamos hacer nosotros. Hay que trabajar esta semana para preparar el partido, contento de estar ante Colo Colo”, aseguró el autor del gol con el que los cruzados vencieron a Deportes Iquique.

“Lo hemos llevado bien. Entreno días a la par de mis compañeros, pero no dejo de entrenar cuando no estoy con ellos, haciendo gimnasio, con cosas que van en mi beneficio. Lo emocional, bien también. Voy sumando minutos de a poco. El plan con el cuerpo técnico me ha ayudado a estar al 100% (...) Me voy sintiendo cada vez mejor. Hay días en que el cuerpo te habla y otros donde uno no puede dar un poquito más, lo hemos ido trabajando. Estoy donde quiero estar, feliz, las cosas se me están dando. Esperamos que este buen momento perdure. Pasamos momentos malos, donde el equipo lo sintió”, comentó Nicolás Castillo, ya poniendo el foco en el aporte que pueda hacer de cara al juego con Colo Colo.

“Mi confianza está 10 de 10, entrando, siendo un aporte, haciendo lo que el técnico me pida. La confianza del equipo cambia tras ganar dos partidos seguidos y no perder hace cinco. Estamos en un momento muy bueno y tenemos que aprovecharlo ante un rival que juega bien. Lo del favorito es para la gente, hacemos lo que el profe nos pide. Iremos el sábado a ganar desde el minuto 1″, recalcó, bajándole el perfil al hecho de jugar el duelo en Santa Laura, criticada por no estar en óptimas condiciones.

“No es el ideal para hacer el juego que nosotros queremos, pero tenemos que adaptarnos. El futbolista está acostumbrado a eso. Obviamente, no es lo que queremos, pero es lo que nos toca. Tenemos que superar esas cosas que no están a nuestro alcance”, recalcó, perfil que mantuvo para no darle mayor importancia al hecho de enfrentar a Arturo Vidal.

“Tuvimos buena relación cuando estuvimos en selección, sabemos la calidad que tiene, pero estamos más preocupados de lo que queremos nosotros. Tenemos que seguir en la senda del triunfo, no importa nada más que Católica”, comentó.

Además, valoró el hecho de que el canterano Thomas Gillier sea titular en la UC. “No estamos tan mal, Gillier se ha ganado su lugar. Tener un arquero joven de casa cuesta mucho, que vaya sumando experiencia nos ayuda mucho. Tiene todas las herramientas para seguir creciendo, no está por sumar minutos obligados. Se ganó su lugar. Es una persona muy confiable”, concluyó Nicolás Castillo en San Carlos de Apoquindo.