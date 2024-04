Desafiando al público: Fuerza Bruta arriba con su propuesta participativa y en 360 grados

La idea es que el público participe y viva con todo la experiencia. Fuerza Bruta vuelve a Chile con esa jugada premisa.

El espectáculo de la compañía argentina retorna tras once años, para presentar WAYRA, su más reciente propuesta escénica.

Una que ofrece al público un espectáculo inmersivo: una fiesta de artes escénicas, sin escenario, sin libreto y sin butacas, con una secuencia de momentos donde los asistentes son parte de un show absolutamente sensorial, que culmina con una gran fiesta.

La misma que ha cautivado por el mundo a estrellas como Leonardo DiCaprio, Jimmy Page, Justin Bieber y Beyoncé, y que ahora podrá verse en nuestro país del 16 al 21 de abril.

Fuerza Bruta, con todo

Así, desde este martes hasta el próximo domingo el show podrá ser visto en el Parque Ciudad Empresarial, jornadas para las que todavía quedan algunos boletos, disponibles en Puntoticket.com, con un valor único de $42.000 más cargos por servicio.

“Nuestro show tiene una característica muy particular, no hay libreto, no hay gente hablando, son todas acciones físicas y transmitimos energía a través de nuestro cuerpo y nos gusta contagiar esa energía”, señala Fabio D’Alquila, coordinador general de la agrupación.

Y agregó que “los asistentes estarán de pie, como en un concierto de rock, van a participar e interactuar con nuestras actrices y actores, se tendrán que mover, ya que no habrá un lugar privilegiado para ver el show. De golpe elegiste estar en el medio, pero entra una escenografía gigante y te tienes que correr. El objetivo más fuerte de nuestro espectáculo es lograr la interacción desde el inicio para ir estimulando los sentidos del público. Luego terminamos celebrando y festejando todos juntos en una gran fiesta”.

De esta forma, Fuerza Bruta promete. Y su espectáculo en 360 grados es, de seguro, uno de los imperdibles de este 2024.