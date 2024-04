Así es el duro procedimiento de maquillaje que tuvo que pasar Walton Goggins para darle vida a su personaje en “Fallout”

El pasado miércoles, 10 de abril, se estrenó la esperada serie de Prime Video, Fallout, basada en la popular franquicia de videojuegos del mismo nombre de Bethesda.

La producción ha sido todo un éxito, respondiendo de buena forma ante las altas expectativas que se generaban en la previa, dejando bastante conforme a los fanáticos y marcando un hito en lo que respecta a las adaptaciones desde el mundo gamer.

Bajo este escenario, uno de los aspectos a destacar es el buen rendimiento del elenco principal, con actuaciones pulcras que permiten plasmar de la mejor manera la esencia de los personajes ayudando a la narrativa la historia.

Entre ellos, sin dudas que uno de los más brillantes ha sido Walton Goggins, quien le da vida a The Ghoul, una de las figuras más aplaudidas y aclamadas dentro de la ficción, que genera impacto por diferentes motivos.

Ampliar

Uno de los impactos tiene relación con la presencia visual, ligada principalmente a su apariencia, la cual fue lograda gracias a maquillaje, logrando una personificación completamente única.

Todos los días tenía que someterse a un increíble proceso para lograr la transformación. Según explicó en sus redes sociales, junto a un video del trabajo realizado, detalló que las primeras pruebas y jornadas tardaban aproximadamente 5 horas, pero las redujeron a 2.

De todas formas, el famoso actor reconoció en una entrevista con Deadline Contenders Television que era una instancia “extremadamente ansiosa” al principio. Además, se tuvo que esforzar para descubrir cómo expresarse bajo una fina capa de prótesis facial.

“Cuando me puse los retenedores, esas cosas que cubrían estos dientes blancos como perlas, no podía hablar. No podía pronunciar las palabras”, comentó” Goggins.

Mira el registro a continuación: