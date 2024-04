Republicanos se desmarca de responsabilidad por triunfo de Cariola y afirman que diputado Ojeda se “automarginó” de la bancada

Luego de que la diputada Karol Cariola se convirtiera en la nueva presidenta de la Cámara de Diputados, el jefe de la bancada republicana, Stephan Schubert, lamentó la derrota ante el Partido Comunista (PC).

“Lamentamos la llegada del PC a la presidencia de la Cámara de Diputados”, expresó el diputado republicano desde el Congreso.

En la instancia, el parlamentario también se refirió a las críticas de Chile Vamos, quienes apuntan al Partido Republicano por la derrota de la oposición, luego de que su carta, Joanna Peréz, perdiera por un voto. Y es que desde el conglomerado responsabilizan al diputado Mauricio Ojeda del resultado, ya que no asistió a las votaciones realizadas durante la tarde de este lunes.

Sobre esto, Schubert aseguró que “nuestros votos estuvieron y operaron de acuerdo con lo que nosotros habíamos comprometido”.

“Respecto del diputado Ojeda, él hace siete meses que está automarginado de la bancada. No obstante ello, se había comprometido a votar (por la diputada Pérez). Tomó un vuelo, vuelo que se retrasó y que no le permitió llegar, pero él no forma parte de nuestra bancada y los votos de la bancada estuvieron todos para el compromiso de hoy y así fue como lo cumplimos”, transparentó.

En la misma línea, reafirmó que “nosotros alineamos a nuestra bancada y votó de manera alineada. Un parlamentario que está automarginado de la bancada hace siete meses no alcanzó a llegar por la situación que acabo de explicar”, emplazando a Ojeda para que dé las explicaciones correspondientes.

Por último, el republicano apuntó al recién electo vicepresidente, el diputado Gaspar Rivas (PDG), por el triunfo de Cariola, afirmando que “votó por la mesa comunista a cambio de una vicepresidencia”.

Asimismo, sostuvo que “está el diputado Enrique Lee, está el diputado Ojeda y está el diputado Francisco Pulgar. Efectivamente, esos votos no concurrieron y por esa razón tenemos la mesa que en definitiva salió sorteada”, concluyó.