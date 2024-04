Registro Nacional de Hinchas será requisito para los hinchas que asistan al clásico entre la UC y Colo Colo

Santiago

La fecha 9 del Campeonato Nacional 2024 estará marcada por la disputa, el próximo sábado 20 de abril, del clásico entre la UC y Colo Colo, en el estadio Santa Laura.

Al respecto, la ANFP informó que los asistentes al partido en el recinto de Independencia deberán estar registrados en el Registro Nacional de Hinchas, el cual vuelve a funcionar de cara al desarrollo de encuentros deportivos luego que se acordara la obligatoriedad de su uso para la temporada 2025.

El ente rector del fútbol chileno informó que, hasta la fecha, la plataforma presenta 121.181 inscritos, a lo cual deberán sumarse los fanáticos de Universidad Católica que asistan al encuentro.

Los que todavía no hayan hecho el proceso pueden ingresar al siguiente enlace, considerando que quienes ya hayan hecho el proceso anteriormente no deberán hacerlo nuevamente.

Este proceso será obligatorio para todos los fanáticos mayores de 13 años que deseen adquirir su entrada, todo como parte del proceso de venta general que Cruzados iniciará este martes al mediodía. De todas formas, desde la UC indicaron que para aquellos abonados del club que obtengan su boleto para el duelo ante Colo Colo (cuya preventa arrancaba al mediodía, pero se retrasó por problemas técnicos), el enrolamiento en el Registro Nacional del Hincha será voluntario.