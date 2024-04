Rafael Nadal despeja las dudas y confirma que jugará uno de sus torneos favoritos: “Me siento listo”

Rafael Nadal entregó una buena noticia para sus seguidores y para el tenis. El exnúmero uno del mundo confirmó que jugará el ATP 500 de Barcelona, uno de sus torneos favoritos en el cual ha salido campeón 12 veces, siendo 2021 la última vez que ganó este certamen.

“He podido venir aquí un poco con decisión de último momento. No había venido antes porque no sabía qué decir, de si iba a jugar o no. Las semanas de entrenamiento han sido positivas y mañana estaré en la pista”, señaló el español en conferencia de prensa.

De esta manera, “Rafa” despejó las dudas sobre su participación en Barcelona, tras haberse perdido el Masters 1000 de Montecarlo porque no se sentía apto físicamente. “Es un regalo estar en Barcelona. Me lo tomo como mi último año. Tengo este sentimiento ahora. No estar en Montecarlo la semana pasada me dolió. Pero las cosas mejoraron. Me siento listo para jugar mañana. Tengo esa ilusión”, agregó.

El histórico tenista de 37 años, hoy 644° del mundo, no juega oficialmente desde inicio de enero de este año a raíz de sus complicaciones físicas que lo han obligado a bajarse de varios torneos.

Rafael Nadal debutará por la primera ronda del ATP 500 de Barcelona este martes 16 de abril, contra el italiano Flavio Cobolli, 62° del planeta.