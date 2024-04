¿Oficialismo u oposición? Cámara de Diputadas y Diputados vive jornada clave en elección de la nueva mesa directiva

En la oposición dicen que la votación será reñida, mientras que en el oficialismo las cosas no estarán del todo calmadas. Así están las cosas en la Cámara de Diputadas y Diputados, la que este lunes vivirá una jornada clave en la elección de la nueva mesa directiva. Esto, luego de que no se respetara el pacto administrativo en el Senado, y que el mismo pacto, pero de la Cámara Baja, fuera objeto de cuestionamientos.

El orden de la votación de los proyectos de ley se rige por esa mesa. He ahí la relevancia que tiene: la velocidad de las reformas impulsadas por la actual administración de Gobierno (luego de las discusiones correspondientes) dependen de ello, y más todavía si el 2024 ha sido calificado como “clave” por los representantes del Ejecutivo.

Lo que se sabe, hasta ahora, es que la oposición parte el debate con 69 votos y que van a postular a la diputada Joanna Pérez, del Partido Demócratas. Competirá contra quien decida el oficialismo y que aún no está definido: por lo pronto, la diputada Karol Cariola es el nombre que más suena. Aunque sus méritos, como ser la congresista más votada, o que esté en su tercer periodo en el parlamento, parecieran no ser suficiente peso a su militancia en el Partido Comunista. No obstante ello, el oficialismo cuenta con 73 sufragios.

Para presidir la testera se necesitan 78 votos. De no llegar a ese número, se pasa a una segunda votación, pero por mayoría simple entre los diputados y diputadas presentes en la sala. Y si nada de eso funciona, se puede hacer por sorteo (los honorables resolvieron que, de ser el caso, utilizarían una tómbola).

El diputado Víctor Pino, de Demócratas, entregó luces de la posición que tomará su coalición: “Para la votación de la mesa de la Cámara, es improbable que el Partido Comunista o alguien del oficialismo se quede con la presidencia, ya que no han apoyado los proyectos de seguridad, ni tampoco los que enfrentan la inmigración descontrolada, ignorando todas las demandas ciudadanas más sentidas en estos últimos dos años. Espero que mañana los diputados puedan escoger a Joanna Pérez, de Demócratas, para poder enmendar el rumbo en el Congreso y así empezar a dar respuestas concretas a la ciudadanía en las materias que más necesitamos hoy”.

El Partido de la Gente era una de las colectividades que formaban parte del acuerdo, pero que, a propósito de la desafiliación de sus militantes, pasaron de tener siete diputados a solo dos: Gaspar Rivas y Karina Medina. Con todo, el fin de semana se resolvió dejarlos a ambos en libertad de acción, lo que obliga al Gobierno a negociar con ellos a contrarreloj.

Esas negociaciones contemplan, por ejemplo, entrar a una comisión en particular (el diputado De La Carrera, sin ir más lejos, pidió entrar a la de Hacienda) o incluso la vicepresidencia en estas mismas instancias, a fin de manejar la velocidad de los debates.

La jefa de bancada de los diputados de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, reveló la posición de los parlamentarios de dicha colectividad: “Nosotros vamos a apoyar a Joanna Pérez. El que gane, lo hará por un voto, lo que es lamentable, porque demuestra lo polarizados que estamos y que nunca en la Cámara hemos logrado llegar a un acuerdo transversal, de oposición y Gobierno, para tener la Cámara resuelta durante los cuatro años a quienes les corresponda ese periodo legislativo. Nosotros vamos a hacer todo lo posible, pero efectivamente competirle al Gobierno es muy complejo, porque las ofertas no las podemos igualar, ni en cantidad, ni en calidad”.

El diputado Daniel Manouchehri, del Partido Socialista, también entregó su pronóstico: “Esperamos que mañana el oficialismo mantenga la presidencia en la Cámara de Diputados. No nos parecen las posiciones políticas basadas en negar cuando hay un acuerdo de distintos partidos, que le va tocando a cada partido, en cada instancia. Cuando le toca al Partido Comunista, decir que ellos no pueden presidir la Cámara solamente por la militancia de las personas. Bajo esa lógica ellos no podrían componer ministerios, no podrían ser elegidos diputados, etcétera. Por tanto, nosotros mañana esperamos que se cumplan los acuerdos y que el oficialismo pueda continuar con la presidencia de la Cámara de Diputados”.

La votación de la mesa es el primer punto en la tabla de votaciones de este lunes 15 de abril: comenzará a eso de las 17:00 horas y se espera que quede resuelto a las 19:30. Lo anterior, pues hay citaciones llamativas: el director general de la Policía de Investigaciones asistirá a comisión especial investigadora por el llamado “Caso Tributos” (55 empresarios detenidos por presunta defraudación al fisco por más de $240 mil millones entre 2016 y 2024, en una configuración de siete clanes y con más de 300 contribuyentes involucrados). En paralelo, la contralora subrogante expondrá en la comisión investigadora por el Caso Audios.