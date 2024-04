La película live-action de “One-Punch Man” está en marcha y se entregaron importantes actualizaciones

Hace ya unos cuantos años se dio el primer anuncio en torno a la realización de una película en formato live-action de One-Punch Man, lo que despertó el profundo interés de los fanáticos.

Sin embargo, tras pasar un largo tiempo sin actualizaciones ni noticias concretas sobre el proyecto, el hype comenzó a bajar considerablemente, manteniéndose toda la atención en el título central y algunos otros de sus derivados.

Pero ahora, finalmente y de manera sorpresiva, llegaron reportes muy inspiradores que, además de dejar en claro que el film sigue en pie, son una buena señal del camino que podría seguirse.

Y es que según informó The Hollywood Reporter, se hicieron dos grandes incorporaciones trabajar en la parte creativa de la cinta, dos nombres reconocidos en la industria del entretenimiento y especial en el humor para adultos.

Se trata de Dan Harmon y Heather Anne Campbell, ambos ligados fuertemente, aunque en distinto nivel, a Rick y Morty. El primero es co-creador y guionista de la serie junto a Justin Roilan, mientras que Campbell se unió al equipo de escritores a partir de la sexta temporada.

Ambos serán los encargados de adaptar la historia de One-Punch Man para llevarla a la gran pantalla en un formato cinematográfico y bajo los parámetros de acción real, con todo lo que esto implique para su escritura.

Hay que recordar que en un principio los nombres que tenían esta tarea eran Scott Rosenberg y Jeff Pinkner (Jumanji: The Next Level y Venom), pero no el proyecto no prosperó bajo su alero.

Respecto a la dirección, en 2022 se anunció que Justin Lin (Rápidos y Furiosos) estará al mando, y así se mantiene la designación, por lo que seguramente tendremos nuevas actualizaciones próximamente, ahora que el equipo se conformó por completo para avanzar en la creación de la historia.