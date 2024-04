“Ahora se conoce más el tema del bullying...”: Nicole Moreno rememora su trayectoria en la farándula nacional

La campeona de fitness a nivel internacional, Nicole Moreno, conocida como “Luli”, es una figura icónica en la farándula nacional. A lo largo de su carrera, enfrentó momentos difíciles y ha sido testigo de la evolución del trato hacia las mujeres en la industria del entretenimiento.

En su participación en el programa de Chilevisión, La Divina Comida, Nicole tuvo la oportunidad de reflexionar sobre esos momentos que marcaron su trayectoria. Junto a su compañero de capítulo, Roberto Cox, recordaron los desafíos y el nivel de crítica que enfrentó en la década de los 2000s.

“Haber estado en el medio más expuesto de la farándula significó igual mucho, bloquear tus emociones. Ahora se conoce más el tema del bullying, pero en esos tiempos (estaba normalizado), pero tampoco me hago la víctima, si no fuera por todos esos de carrera no sería la mujer que soy hoy en día, power”, expresó Nicole.

¿Qué dijo de su icónico cabello rizado rubio?

Durante el programa, se realizó un repaso de algunas imágenes icónicas de la carrera mediática de Nicole Moreno. Desde su cabello rizado rubio hasta su papel como Reina de Viña del Mar en 2016, cada imagen representó momentos significativos en su vida.

Al ver una fotografía de su pasado, Nicole comentó sobre su evolución estética y emocional: “Ay no, qué ‘foerte’. Bueno, ni tan fuerte. No tenía diseño de sonrisa. El rubio no estaba bien realizado, en el make-up me perjudicaron... estaba en un programa de televisión, pero sí era feliz”.

La sesión finalizó con una imagen de Nicole Moreno como fisicoculturista, reflejando su orgullo por sus logros en el ámbito deportivo. “Este es mi orgullo, aquí salí campeona en wellness (...) Una mujer deportista. En otros países como EEUU o Australia el fitness es ‘wow’, muy importante y valorado”, compartió.

Al concluir el repaso de su historia, Nicole Moreno expresó un mensaje de admiración hacia su yo del pasado. “Más que lo físico es cómo uno se siente por dentro, cómo uno va madurando, creciendo y aprendiendo de la vida. Es rico ir mutando”, concluyó