Nicole Moreno publica alarmante mensaje en redes sociales: “Me encantaría volver a sonreír...”

Santiago

“Me quiero sincerar con ustedes”, comenzó expresando Nicole “Luli” Moreno, en un extenso post en Instagram, en le que prometió contar por qué se ha ausentado de sus redes.

“Me he ausentado por mucho tiempo de las redes. Y es por un motivo muy personal y no menor. Es por es que llegó el momento de contárselos”, lanzó.

“Todos tenemos momentos buenos y no tan buenos. Juro que me encantaría volver a sonreír como en esta foto. ¡Pero el dolor es más grande! Trato de ser fuerte día a día. ¡Pero no siempre se puede!”, continuó, diciendo.

La sinceridad de Luli

En su cuenta, la modelo no indicó puntualmente qué es lo que le pasa, sin embargo, aprovechó el momento para a la catástrofe que dejaron los incendios en la Región de Valparaíso.

“También he estado presente y viviendo el dolor de lo que sucedió en la quinta región. Yo la verdad me gusta apoyar pero toda la vida lo he realizado de forma muy especial de bajo perfil”, sumó dejando entrever que sí aportó a la causa, pero que no lo hizo público.

“Siempre desee mostrarme fuerte, pero hoy me quise sincerarme con ustedes ya que también me han preguntado mucho...Les deseo mucha paz, tranquilidad y amo”, sentenció.