Ascendente cantante alemana reivindica a Hanns Eisler en nuevo CD

En el exigente mundo de la lírica internacional, un nombre en ascenso es el de la mezzosoprano alemana Valerie Eickhoff (n.1996, Düsseldorf). Su nombre aparece cada vez más en los distintos teatros de ópera europeos, y también en salas de concierto. Por ejemplo, hace pocas semanas cantó en ‘El Cuerno Mágico de la Juventud’ de Mahler junto a la Orquesta de la Toscana, en Italia.

Y dentro de su repleta agenda para este año, acaba de publicar su primer disco. Un interesante proyecto que busca reivindicar a la figura del compositor alemán Hanns Eisler (1898-1962), figura muy asociada a la extinta República Democrática Alemana (RDA), y que de hecho compuso su himno.

La oportunidad de grabar el primer CD para una voz lírica es crucial. Habitualmente los cantantes buscan repertorio probado, como arias famosas de óperas. Pero para este debut discográfico, Eickhoff se inclinó por canciones para canto y piano de Eisler, en concreto el ciclo titulado ‘Cancionero de Hollywood’ (sello Ars Produktion). ¿Por qué el formato de canciones? ¿Y por qué Eisler?

En conversación con ADN desde Alemania, Eickhoff se remonta a la raíz: “Cuando empecé a cantar mi profesor siempre me enseñó las canciones de la tradición, Schubert, Schumann, y todo eso, y me recalcó lo importante que es cultivar repertorio aparte de la ópera. Por eso siempre tuve una conexión importante con las piezas para canto y piano”.

“En 2021 fui invitada al Festival Schumann en Düsseldorf”, continúa, “para hacer un recital de canciones, y ellos me sugirieron selecciones de este ciclo de Eisler. Me asocié con el pianista Eric Schneider, quien ya había grabado estas canciones y él me convenció que se adecuaban muy bien mi a voz”.

El nombre del ciclo puede ser engañoso: “Las canciones no tienen que nada ver con el título, no es sobre el mundo de Hollywood, ni del cine, ni el glamour, ni nada de eso. Eisler emigró de Alemania, escapando de los nazis, y terminó viviendo en Hollywood un tiempo. Allí compuso estas piezas, que hablan de su huida de la guerra, de pobreza, de inequidades. Algunas se sienten muy actuales hoy en día”.

Sobre cómo es visto Hanns Eisler en la Alemania de hoy en día: “Cuando digo su nombre muchos lo asocian al hecho de que hizo el himno de la RDA, pero es bastante respetado en lo netamente musical, e incluso se le considera un compositor subvalorado”.

A Eisler se le suele comparar mucho con su más famoso compatriota Kurt Weill. Ambos colaboraron extensamente con el visionario dramaturgo Bertolt Brecht (de hecho, Weill musicalizó ‘La Ópera de Tres Centavos’), y en lo musical los dos absorbieron elementos de toda la música popular que permeó la vida berlinesa en los años veinte.

“La característica principal del estilo de Eisler”, ahonda Eickhoff, “es su Klangmalerei, es decir que pinta un cuadro a través del sonido, y también genera personajes que de cierta manera hablan, más que cantan. Sus líneas vocales son más difíciles que las de Weill, más complejas. Pero en general, son canciones tan bellas, tan gentiles, y muchas incluyen un mensaje de esperanza, de superación, muy necesario en estos tiempos”.

Del material que se puede buscar de Eickhoff en YouTube encontramos varias interpretaciones de música española, incluyendo zarzuelas. “Mis amigos me dicen que parezco latina, aunque soy totalmente alemana. Me gusta mucho la música de España, tiene un toque especial, una sonoridad diferente a lo que encontramos en lo italiano o en lo alemán. El ciclo ‘Siete Canciones’ de Manuel de Falla es una de mis obras favoritas”.

Aún no tiene planes concretos para un próximo CD, pero dice que le encantaría hacer un disco de obras para voz y cuarteto de cuerdas. Lo que sí, su agenda de compromisos sigue nutriéndose: “A comienzos de mayo voy a contar en la Ópera de Duisburgo, en una producción de la obra ‘Cuento de Hadas en el Grand Hotel’ del compositor Paul Abraham (1892-1960). Es una opereta, donde también tengo que hablar, bailar y en un estilo muy cercano al jazz”.

“Después de eso iré a España para un concierto, donde haré un recital de canciones para la Fundación Victoria de los Ángeles en Barcelona. Luego, Suiza para cantar en una versión de concierto de ‘Falstaff’ de Verdi en el Festival de Verbier”, cierra.