Tras dichos de canciller venezolano por Tren de Aragua: Presidente Boric evalúa llamar a consulta a embajador en Caracas

Este miércoles, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a los dichos realizados por el canciller venezolano, Yvan Gil, quien negó la existencia de la banda criminal del Tren de Aragua.

“Hemos demostrado que el Tren de Aragua es una ficción creada por la mediática internacional para tratar de crear una etiqueta. Como lo hicieron con el supuesto Cartel de Los Soles”, fueron las declaraciones de Gil en una primera instancia.

Frente a ello, la vocera de Gobierno rechazó profundamente las declaraciones de Yvan Gil y apuntó a que el Presidente Gabriel Boric está evaluando un llamado a consulta al embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri.

En concreto, mediante su cuenta de X (antes Twitter) la ministra Vallejo manifestó que “reiteramos nuestro absoluto rechazo a la declaración del canciller de Venezuela. Los efectos de la presencia del Tren de Aragua son reales y no son una ficción”.

Junto con lo anterior, la secretaria de Estado señaló que “el Presidente Gabriel Boric está evaluando el llamado a consulta de nuestro embajador, para que pueda entregar mayores elementos de lo que está sucediendo con el país vecino”.

“Necesitamos que haya voluntad y capacidad de respuesta para hacer frente a un enemigo común que es el crimen organizado y el narcotráfico”, cerró Camila Vallejo.

Las reacciones del oficialismo

Luego de las declaraciones emitidas por la ministra Vallejo, las reacciones por parte del espectro político no tardaron en llegar.

Tal fue el caso del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Tomás Rementería (PS), quien manifestó que “pronto viene el embajador Gazmuri a Chile, espero que se le pregunte y en caso de que no haya una respuesta satisfactoria se mantenga en Chile todo lo necesario hasta que Venezuela empiece a tomarse en serio el tema de la seguridad”.

En esa misma línea, el parlamentario del PS sostuvo que “tenemos un convenio pendiente con ellos que no se ha podido llevar a cabo porque ellos no han nombrado a su contraparte, entonces me parece que acá tenemos una situación delicada que va más allá de las declaraciones del señor Gil”.

La oposición tras las declaraciones de la ministra Vallejo

Por su parte, el parlamentario de la UDI, Cristian Labbé, apuntó a que “queda claro que las relaciones internacionales con Venezuela no han tenido los frutos que quisiéramos todos. Es por eso que si el Presidente de la República llama en consulta al embajador chileno en Venezuela, contará con todo el apoyo de la oposición, porque ya se lo hemos solicitado en reiteradas ocasiones”.

El diputado republicano, Stephan Schubert, apoyó los dichos de la ministra Camila Vallejo. “Me parece muy prudente que el presidente de la República haya acogido el planteamiento que le hicimos en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara para llamar a informar al embajador. Aquí hay que informar, hay que hacer un gesto político de molestia respecto a estas situaciones que se vienen ocurriendo”, declaró.

En tanto, la parlamentaria de Renovación Nacional (RN), Catalina del Real, resaltó que “espero que con esto, el Gobierno no solo llame a consulta al embajador Gazmuri, sino que también deje sin efecto el cuestionado acuerdo firmado por el subsecretario Monsalve, dado que todavía no hay claridad de su efectividad y de cuales serían las consecuencias para Chile”.