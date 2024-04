“Está todo más menos finiquitado”: Los Bunkers apuntan a dos conciertos para celebrar el título de Huachipato

Santiago

Este martes, en transmisión conjunta de ADN y Radioactiva, lanzamos el concurso “Taca Taca sobre la ciudad”, donde los integrantes de Los Bunkers, Gonzalo y Álvaro López, junto con Mauricio Durán, estuvieron presentes en nuestros estudios.

En una interesante charla con Víctor Cruces y Lucho Hernández, los músicos nacionales tuvieron espacio para conversar más allá de la música, hablando de sus vínculos futboleros, pues uno de ellos incluso tuvo la chance de hacer una incipiente carrera en el balompié.

“Jugué en las divisiones inferiores, con pésimos resultados. Era puntero izquierdo, entrenaba mucho y jugaba poco, eso no me gustó”, expresó Gonzalo López, fanático de Huachipato, al igual que Mauricio Durán, que reconoció a Jorge “Pindinga” Muñoz como su ídolo de infancia. Mientras, Álvaro López no escondió su fanatismo por Colo Colo.

Al margen de ello, Los Bunkers tienen un vínculo ineludible con el cuadro acerero y adelantaron que este año cumplirán con lo prometido: tocar en el estadio Huachipato si el club era campeón, tal como ocurrió en el Campeonato Nacional 2023.

“De antes que saliera campeón Huachipato empezamos las conversaciones con el club para tocar ahí y está todo más menos finiquitado. Todo dice que a fin de año va a suceder, creo que vamos a hacer dos CAP, porque el estadio es más chiquitito. O quizá tres”, aseguró Mauricio Durán, quien también tuvo espacio para expresar la postura del grupo ante la polémica por la situación que atraviesa la siderúrgica Huachipato, donde sus familiares también han trabajado.

“Era una empresa que tenía un rol social muy importante, no solo una siderúrgica. Las familias de la empresa vivían en torno a Las Higueras. A lo único que apelamos es que haya apoyo, porque va a haber mucha gente que se va a quedar sin trabajo. Esperemos que se tomen las mejores decisiones, ojalá haya una protección al producto chileno”, concluyó en la charla del especial conjunto entre ADN y Radioactiva.