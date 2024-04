De qué trata el “bombardeo de nubes” para combatir la sequía y qué tan efectiva es

Ante la crítica situación hídrica existente en la región de Coquimbo, esta semana se anunció que en la zona se estará desarrollando durante tres meses un plan de piloto de estimulación de lluvias, conocido como “bombardeo de nubes”, con el objetivo de generar precipitaciones y mejorar estos índices.

Sin embargo, desde algunos sectores científicos han cuestionado la efectividad de esta medida para realmente arrojar resultados positivos. Uno de ellos, es el climatólogo y académico del Departamento de Física de la Universidad de Santiago, Raúl Cordero, quien cuestionó la capacidad del proyecto para que haga llover sobre la Provincia de Elqui y la Provincia de Limarí.

¿Qué tan efectiva es siembra de nubes para aliviar la sequía?

El especialista explicó que “la técnica de siembra de nubes básicamente implica arrojar a la atmósfera partículas pequeñas para que actúen como núcleo de condensación, facilitando la formación de gotas y nubes”. En este caso, se arrojarán a la atmósfera partículas del reactivo mexicano patentado Rainmate, que contiene yoduro de plata.

No obstante, Cordero precisó “si tú arrojas partículas en una zona seca donde no hay humedad, desgraciadamente no se va a formar ninguna gota, porque no hay agua. Si no hay agua, no hay vapor de agua y no habrá humedad en la atmósfera”.

Asimismo, el experto aseguró que no hay evidencia científica que avale la siembra de nubes como forma de aliviar una sequía. ”No hay evidencia que sustente la siembra de nubes para solucionar o eliminar una sequía. Esta técnica no demostrado aumentar precipitaciones de manera estadísticamente significativas en ningún lugar donde ha sido aplicada antes”, remarcó.

Cabe mencionar que durante el 2012 se realizaron diversos proyectos de estimulación de lluvias en las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso, pero estos no tuvieron los resultados esperados.