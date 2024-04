“Fisiológicamente, no da”: Jorge Almirón justifica la rotación de plantel en Colo Colo para enfrentar a Fluminense

Santiago

En la previa al duelo de mañana martes ante Fluminense en Río de Janeiro por Copa Libertadores, el entrenador de Colo Colo, Jorge Almirón, aprovechó de defender la rotación de plantel que aplicó y que le costó perder el pasado sábado ante Ñublense en el Campeonato Nacional 2024.

“Si ponía al mismo equipo, fisiológicamente no da para que en tan poco tiempo jueguen los mismos. Aparte, ayer viajamos 6 horas y sumarle un partido de Copa Libertadores para después jugar en Chillán, tener un viaje largo, descansar pocas horas en casa y viajar nuevamente es muy peligroso. En algún momento intentamos cambiar el horario y el día, para que pudiera jugar el mismo equipo, pero no nos dejaron por reglamento. En Chile después de 48 horas se puede jugar y FIFA dice que son 72 horas, acatamos el reglamento y el equipo jugó el partido que jugó. Hay cosas para mejorar, hicimos un partido correcto, pero el resultado fue más abultado que el trámite del juego”, justificó ante la consulta de ADN Deportes en Brasil, planteando que no cambiaría su planificación pese al resultado en Chillán.

“Entiendo lo que puede llegar a sentir la gente, pero en el torneo hay muchos partidos por delante. El partido de mañana es bastante riesgoso, es un muy buen equipo, inusualmente diferente a lo que podemos enfrentar en el fútbol chileno. Ojalá podamos sacar un buen resultado y después enfocarnos en el torneo local. Confío en el plantel que tengo y hacer lo mejor posible. No me arrepiento, solo las cosas no se dieron como pensábamos. Es un club grande y acá estoy para tomar decisiones. Es parte del proceso”, remarcó Jorge Almirón, recalcando el hecho de que su plantel está capacitado para seguir compitiendo en ambos frentes.

“Estaba convencido de que podíamos ganar, pero no pierdo la confianza en ellos por haber perdido. Al futbolista siempre le tengo respeto, somos un equipo y también tengo mi responsabilidad. En mi equipo hay que erradicar eso de que el jugador “devuelve la camiseta” o cosas por el estilo”, reconoció.

Jorge Almirón y la visita a Fluminense

El DT de Colo Colo desestimó el hecho de que los brasileños pierdan fuerza ante posibles bajas que puedan tener mañana en el Maracaná, como su goleador, Germán Cano, o el volante Paulo Henrique Ganso.

“Tienen 45 jugadores, si no está Cano, estará otro. Tienen 15 centrales, 15 volantes, muchísimos volantes y mucha jerarquía. No ha cambiado el plantel prácticamente. Más o menos, juegue quien juegue, tienen el estilo bien definido, no creo que lo vayan a cambiar. Iremos paso a paso. No jugaron el fin de semana, vienen descansados. Vuelven a jugar en el Maracaná tras ganar la Libertadores, pero estamos enfocados. El escenario es motivante para todos los que jueguen, cualquier querría estar en este partido”, expresó, asegurando que Maximiliano Falcón estará disponible pese a las molestias físicas que arrastra tras el duelo ante Cerro Porteño.

“Jugó 60 minutos, hubo cambio y ganamos, son todos importantes. Puede jugar cualquiera (...) Yo creo que sí llega. Es central de Colo Colo, yo no pediría el cambio jamás. Puede jugar”, concluyó Jorge Almirón en Brasil.