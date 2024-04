María José Prieto toma sorpresiva decisión con respecto a su apoyo a Cristián Campos ante querella por abuso sexual

María José Prieto, esposa de Cristián Campos, eliminó de su Instagram el comunicado en el que defendía al actor por la querella por abuso sexual interpuesta por la Fundación para la Confianza. Esta acción tuvo lugar durante la última semana de marzo, en respuesta a la denuncia presentada por Raffaella di Girolamo por hechos que habrían ocurrido cuando ella era menor de edad.

La eliminación del escrito ocurrió menos de 24 horas después de haberlo publicado en sus redes sociales, siendo subido por la actriz en la noche del pasado lunes 1 de abril. Y hasta el momento, María José Prieto no ha emitido declaraciones respecto a la eliminación de la carta en apoyo a Cristián Campos.

En el comunicado eliminado, se expresaba: “No podemos dejar de mencionar lo injusta y aberrante de tal acusación. Quienes conocemos de cerca a Cristián sabemos de su correcto comportamiento y no dudamos ni un segundo de su inocencia, no solo porque lo conocemos a él, sino porque conocemos el calvario que ha vivido desde hace años en que ha sido objeto de persecuciones y mentiras que vienen a culminar con esta asquerosa acusación de abuso sexual”.

La carta estaba firmada por la familia Campos Sallato y fue compartida también por la hermana de Cristián, Sara Campos Sallato, quien aseguró que la misiva contaba con el apoyo de todos los hermanos del actor.

En el cierre del documento se podía leer: “Compartimos el dolor de las reales víctimas de abuso, casos como este perjudican los años de avance que se ha logrado en la materia (...) El daño causado es irreparable, pero esperamos que la verdad salga a la luz y se sepa quién es la verdadera víctima en este caso”.

El apoyo a Raffaella di Girolamo

Anteriormente, los hijos de Campos con Claudia di Girolamo, Antonio y Pedro, habían expresado su apoyo a la querella de Raffaella. En su comunicado, comenzaban: “Hemos decidido compartir esta carta como parte de nuestro camino de sanación y al mismo tiempo transparentar con nuestras palabras el hecho abyecto y horroroso que nos atraviesa como familia”.

En dicho documento se detallaba: “Hace un tiempo atrás, gracias a la valentía y entereza de Raffaella di Girolamo, nos enteramos de su abuso sexual reiterado cometido por parte de Cristián Campos Sallato. Este abuso comenzó a los 13 años cuando ella era menor de edad. Se prolongó hasta sus 16, 17 años mientras él era parte de la familia y padre de sus hermanos. Por lo tanto, una persona en la cual se deposita el amor, el cuidado y la confianza”.