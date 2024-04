Teresita Reyes fue enfática en su decisión de no abordar públicamente el tema de la querella por abuso sexual que involucra a su colega Cristián Campos. Durante su participación en Todo va a estar bien (del canal Vía X), la actriz dejó claro que no hablará sobre este asunto por su cariño y respeto a las partes involucradas.

En un diálogo con el periodista Eduardo de la Iglesia, Teresita Reyes fue directa al ser consultada sobre su postura respecto al caso de la querella contra Cristián Campos. Ante la pregunta sobre por qué no quería hablar del tema, la actriz respondió de manera tajante: “Porque no”.

De la Iglesia, buscando indagar más en la posición de Reyes, insistió: “¿Qué es lo que te pasa con la denuncia misma?”. La respuesta de la actriz fue clara: “No (quiero hablar), porque son dos partes que quiero mucho, entonces no”.

El periodista continuó la conversación señalando que Teresita Reyes es cercana tanto a la familia Di Girolamo como a Cristián Campos, lo que podría generar conflictos. Ante esto, la actriz reafirmó su postura: “Sí, es que no voy a hablar sobre el tema, no quiero referirme a un tema tan delicado y complicado que hay que dejárselo a la justicia. Uno no puede empezar a tirar mierda con ventilador”.

Cuestionó que en redes sociales se opine de estos temas con tanta ligeresa

Teresita Reyes hizo hincapié en la importancia de tratar este tipo de situaciones con respeto y responsabilidad, evitando la especulación y el sensacionalismo. En sus palabras, “es un tema que debe resolverse en otras instancias. Si yo opino o no, da lo mismo”.

La actriz también mencionó la tendencia en redes sociales de opinar sobre cualquier tema aprovechándose de la impunidad que da el anonimato. “En las redes sociales están acostumbrados a opinar de todo, porque hay un anonimato, entonces tú puedes tirar la mierda que quieras. Pero no toda la gente es así, la mayoría de la gente es súper respetuosa de esas cosas”, sostuvo.

