Jorge Valdivia defiende el nivel de Arturo Vidal ante Cerro Porteño: “Valoro mucho la inteligencia que tiene”

Al momento de encarar el análisis este jueves, tras lo hecho por Colo Colo en la fase de grupos de la Copa Libertadores ante Cerro Porteño, uno de los focos del debate en Los Tenores fue lo hecho por Arturo Vidal.

En ese contexto, cuando Carlos Costas le pidió a Jorge Valdivia su evaluación en torno al “Rey Arturo”, el “Mago” puso calma ante las críticas en su contra. “Uno entiende lo que genera Arturo. Lo que todos queremos es que haga goles, tranque con la cabeza y recorra 15 kilómetros por partido, pero no va a pasar todavía. No es momento de buscar en Arturo lo que uno está acostumbrado a ver en él”, dijo, apuntando otras cualidades del volante.

“Rescato mucho la inteligencia con la que juega. Si le preguntáramos a él cómo siente que está jugando, probablemente dirá que no le gusta todavía, que todavía le falta físicamente. Eso condiciona su nivel futbolístico (...) Futbolísticamente no fue el mejor, quizá no se le vio tan bien, pero valoro otras cosas también”, insistió Jorge Valdivia, reconociendo que a Arturo Vidal le falta integrarse mejor al engranaje futbolístico de Colo Colo.

“Valoro mucho la inteligencia que tiene todavía, es parte de su jerarquía, a la hora de las posiciones y espacios que ocupa. Ayer le hice un seguimiento de cuantas veces levantó la mano y sus compañeros no lo encontraban. Eso también es parte de una adaptación y entendimiento con Vidal. Al ser de una categoría distinta, reconoce antes los espacios que tiene que ocupar y ahí es donde los compañeros tienen que entender”, dijo el “Tenor 10″ en el debate con Jean Beausejour y Cristián Arcos en Los Tenores.