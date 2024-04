Rafael Nadal se baja del Masters de Montecarlo y lanza durísima confesión que preocupa al mundo del tenis

Rafael Nadal volvió a entregar una mala noticia para sus seguidores y el mundo del tenis. Este jueves, el español confirmó que se baja del Masters 1000 de Montecarlo, importante torneo de arcilla que comenzará el próximo 7 de abril.

A través de sus redes sociales, el exnúmero uno del mundo lamentó esta decisión que debió tomar obligadamente por sus problemas físicos y lanzó una durísima confesión.

“Están siendo tiempos difíciles para mí deportivamente hablando. Desgraciadamente les comunico que no voy a jugar en Montecarlo. Simplemente mi cuerpo no me deja”, reconoció “Rafa”.

“Y aunque sigo trabajando y esforzándome al máximo cada día con la ilusión de poder competir en torneos que han sido muy importantes para mí, la realidad es que a día de hoy no puedo. No me queda más que aceptar la situación e intentar mirar hacia el futuro inmediato manteniendo la ilusión y las ganas para darme la oportunidad de que las cosas mejoren”, agregó el tenista de 37 años.

Su baja para el certamen de Montecarlo se suma a la de Indian Wells el mes pasado. Los siguientes Masters 1000 serán en Madrid (24 de abril) y Roma (8 de mayo), para luego dar inicio al Grand Slam de arcilla, Roland Garros (26 de mayo), uno de los torneos favoritos de Rafael Nadal, pero su presencia es una incógnita debido al drama que atraviesa con su físico.