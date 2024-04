Desalojan casa N°50 en Santiago tomada hace dos años: cinco personas fueron encontradas “carreteando” durante el operativo

Santiago

Hasta la casa de calle Fray Camilo Henírquez, número 682, casi esquina 10 de Julio, en Santiago centro, llegaron funcionarios policiales y municipales la mañana de este miércoles, para llevar a cabo el desalojo número 50 de viviendas asociadas a incivilidades y a la comisión de delitos.

Al momento de hacer el ingreso, los funcionarios detuvieron a cinco personas, las que se encontraban “carreteando”. A ellas se sumaron otros seis individuos que fueron trasladados a un cuartel policial para sus respectivos controles migratorios.

Se trata de un terreno con dos casas, una de ellas ocupada ilegalmente. El mayor Mauricio Meneses, comisario de la Tercera Comisaría de Carabineros de Santiago, contó:

“Había muchos reclamos por los vecinos, por ruidos molestos, por el after. Hace unos años hubo un procedimiento por disparos. Había alrededor de 10, 12 dependencias al interior, habitaciones que se ocupaban. Según lo que relatan los residentes, pagaban entre $200 mil a $300 mil. Había una especie de subarriendo. El detenido tenía una orden de detención pendiente de la comuna de Angol por hurto. Había cinco personas, todos mayores de edad. El propietario de la vivienda está en el lugar. Una vez desalojadas las habitaciones, se entregará el inmueble al propietario. El after era al interior de la vivienda”.

Por su parte, Marco Pereira, jefe de operaciones de la municipalidad, precisó que esta vivienda en particular “tenía (denuncias por) diversas incivilidades, que era usada como after después de los carretes en el Barrio 10 de Julio. En 2023 se generó una balacera. Esta casa estaba siendo investigada por la PDI. Con la cooperación del dueño, logramos el alzamiento judicial y pudimos recuperarla. De las cinco personas encontradas, una fue detenida, otra fue reubicada y las otras por sus medios se fueron. Hay subarriendos abusivos y construcciones irregulares. Desde 2022, la persona que le pagaba el arriendo al dueño dejo de pagarle y comenzó a subarrendar. La persona ya no estaba en el lugar; quedaron las 5 personas carreteando en el sector”.

Además de las personas, desde la municipalidad precisaron que se halló una alta cantidad de droga, dinero en efectivo y un arma de fuego.