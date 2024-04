Marcianeke entrega su versión luego de que lo acusaron de deber millones en arriendo: “Nosotros ya pagamos todo”

Marcianeke, también conocido como Matías Muñoz, enfrentó recientemente acusaciones por parte del abogado del propietario de la casa que arrienda en la Hacienda de Chacabuco, Colina. Según estas acusaciones, el cantante del género urbano adeuda, supuestamente, cerca de 16,2 millones de pesos por el arriendo del inmueble desde diciembre pasado.

Durante una entrevista en el matinal Contigo en la mañana de Chilevisión, Marcianeke respondió a estas acusaciones. Afirmó que el contrato de arriendo fue firmado por su exmanager, con quien ya no mantiene relación, y que sería este último quien tendría la deuda millonaria con el propietario de la casa.

Según sus palabras, su ex manager le dejó todas las deudas pendientes para que él las asumiera: “El único que debe aquí es el manager de nombre Franco, él es la persona que no ha dado cara en estos momentos”.

Culpó a su ex manager

El cantante urbano explicó que dejó de trabajar con Franco debido a problemas monetarios, ya que según él, su ex manager le adeudaba una cantidad significativa de dinero. Posteriormente, Franco le trasladó todas las deudas, incluida la del arriendo de la casa, generando así el conflicto actual. Marcianeke afirmó que ya pagó todo lo correspondiente y que se encuentra en proceso de resolver la situación para abandonar la casa.

“Yo dejé de trabajar con el Franco por problemas monetarios porque él me cagó con una cantidad bastante grande de plata, luego que pasó eso me pasó todas las deudas que debe. Él me dejó todas las deudas para que las pague yo”, comentó el artista del género urbano.

Sobre el incidente que tuvo lugar el lunes, donde grabó al propietario de la casa amenazándolo con un arma y que resultó en la formalización del propietario por delitos de amenaza y violación de morada, Marcianeke comentó: “Nosotros ya pagamos todo lo que teníamos que pagar, lo único es que yo recibí a una persona que llega a apuntarme con una pistola y yo no tenía idea de lo que pasaba”.

“Nosotros estamos moviendo las cosas para poder irnos, tenemos todos los registros, incluso ayer cuando vinieron los Carabineros tenemos los mensajes”, añadió.

A pesar de estas afirmaciones, el dueño de la casa insiste en que se solicitó el desalojo debido a la deuda acumulada, que incluye gastos comunes y otras cuentas por pagar, ascendiendo a varios millones de pesos.