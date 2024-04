“Pega el balazo po”: Así fue la violenta pelea de Marcianeke con sujeto que lo amedrentó con pistola

Marcianeke vivió un complejo momento la mañana de este lunes, cuando el arrendador de la casa que habitaba llegó de la peor forma a encararlo.

Es que, según lo que se escuchó en una transmisión en vivo del mismo cantante, el sujeto habría arribado nada menos que con dos venezolanos, amenazándolo con un arma.

“Me acaba de despertar apuntándome con una pistola, que tengo 5 minutos para irme de la casa. Más encima me trae a dos machucados, que se supone que me quieren pegar balazos”, se le escucha decir al intérprete, quien agrega “pega el balazo po”.

Luego, se oye como el tipo empieza a amedrentar al artista y a su pareja, a quien termina tratando de “piojenta de mierda”.

Marcianeke y su peligrosa discusión

Posterior a esto, la grabación se corta, y se da a entender que Marcianeke se habría ido a las manos con su arrendador, para defender a su pareja.

Un peligroso hecho que terminó con Carabineros y los tres sujetos que amedrentaron al cantante detenidos por amenazas y violación de morada.

“Estamos todos bien, lo que pasó fue un inconveniente nomás. El dueño de la casa llegó amenazando con un arma, después empezó a insultar a mi polola, lo cual todo terminó en una pelea. Ya llegaron los Carabineros y se fueron detenidos”, explicó después el afectado en un video.

De esta forma, Marcianeke contó cómo vivió esta violenta situación, dando cuenta de lo grave y peligrosa que fue.