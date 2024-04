“Lo escuchaba llorar”: DT argentino recuerda triste reacción de Messi tras perder ante Chile la final de la Copa América 2016

Un hecho que marcó la Copa América 2016 fue la renuncia de Lionel Messi en la selección argentina tras perder la final ante Chile. Si bien, la “Pulga” cambió su decisión tiempo después y volvió a jugar por su país, esa derrota frente a La Roja de Juan Antonio Pizzi fue un duro golpe para él.

Antonio Mohamed, exjugador y técnico argentino, se topó a “Leo” dentro del estadio después de aquel partido y recordó su triste reacción por haber perdido la final. “Yo bajé porque estaba comentando el partido para un canal de México y venía Messi caminando. Estuvimos 25 segundos abrazados”, señaló en diálogo con Olé.

“Yo lo escuchaba llorar y él me decía: ‘No es para mí, no es para mí’. No me acuerdo qué le dije. Yo no tenía idea de que hace cinco segundos había renunciado a la selección”, remarcó el “Turco” sobre la decisión que tomó el capitán de la Albiceleste.

“Messi se desahogó conmigo. Ahí hablamos y le dije: ‘Todos te queremos’. Ese fue nuestro encuentro”, concluyó Antonio Mohamed.