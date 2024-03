Pato Torres se sincera sobre problemas financieros: “Quiero arreglarlo, pero no me dejan”

Santiago

Patricio Torres estuvo de invitado al programa Emprendidos, de Tevex Televisión, espacio en el que se sinceró sobre su actual situación económica y algunos aspectos de su vida privada.

El comediante conversó con Daniel Valenzuela, a quien le contó sobre el difícil escenario económico al ue se enfrenta.

“El sólo hecho de sentir que ya tienes 70 años y que hay ciertas exigencias para muchas cosas como, por ejemplo (...), para ponerse al día en tus cuentas y en las deudas que tú tienes que cumplir”, dijo sobre su mayor problema.

“Vas a pedir un crédito y no te lo dan porque tienes 70 años. Tú dices, ‘¿cómo arreglo esta situación?’ Quiero arreglarlo, pero no me dejan”, añadió y explicó que se ha atrasado en dos cuotas de su crédito hipotecario.

De la misma manera, sumó que el banco no le permite la posibilidad de volver a negociar su deuda por el mismo motivo.

“Chile no está hecho para tener a gente adulto mayor que está vigente, que está con trabajo, que está haciendo cosas, menos para los jubilados”, sentenció.