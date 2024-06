Santiago

Este martes se concretó el cierre del ranking del tenis de mesa para los Juegos Olímpicos de París 2024, cuestión que permitió oficializar al deportista número 33 de la delegación chilena en la “cita de los anillos”, Nicolás Burgos, que, en conversación con ADN TOP KIA, valoró la buena noticia.

“Ya sabía que estaba muy probablemente clasificado por el ranking, creo que ya desde noviembre o diciembre lo sabía, pero 100% confirmado tenía la certeza hace dos o tres meses. Estaba expectante, igual vine al Preolímpico y en el último partido sufrí una lesión en el hombro, me afectó mucho y me tuve que bajar de los siguientes torneos, me recuperé en Chile y estaba esperando la ratificación que fue anoche”, explicó, destacando la trascendencia de disputar el evento a sus 22 años.

“Significa demasiado, es algo que siempre soñé de niño, se lo dije a mi familia. Estar ahí presente es emocionante, quizá aún no lo demuestro tanto, pero cuando esté en París creo que lo voy a asimilar. Quiero vivir la experiencia a fondo, no me estoy complicando mucho con preguntarle a compañeros que ya han ido que cómo es, quiero ir a disfrutarlo todo y vivir la experiencia. Los Juegos Olímpicos son algo único, son mis primeros y espero ir a muchos más”, recalcó Nicolás Burgos, ya proyectando su preparación final a París 2024.

“El 29 de junio vuelvo a Portugal, donde yo vivo, para preparar los Juegos Olímpicos. El 21 de julio entramos a la Villa Olímpica para centrarnos, llegaremos una semana antes”, expresó, buscando metas altas en torno a su rendimiento en la “Ciudad Luz”.

“Las expectativas que yo tengo de mí son muy altas, pasar una ronda es muy bueno, pero yo quiero aspirar a todo. Lo que yo pueda avanzar voy a dar lo máximo, intentaré ganar y darlo todo”, concluyó Nicolás Burgos en la charla con ADN TOP KIA.