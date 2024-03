¿Otro Acapulco Shore? Ignacia Michelson adelantó nueva oferta reality en el extranjero

Ignacia Michelson es una de las reinas de los realities en Chile. Y, donde va, siempre genera contenido y causa estragos.

Es que su personalidad juguetona y diferente llama la atención, tal como lo hizo en su última incursión en el género, siendo parte de la primera versión de Gran Hermano Chile.

Y ahora, ad portas de una segunda temporada y además el estreno de Canal 13 y su programa ¿Ganar o Servir?, en ADN le preguntamos a la modelo si se sumaría a alguno de ellos.

Una respuesta que nos dio en el aniversario de los diez años de la tienda H&M en Chile, donde llegó luciendo un jugado atuendo.

Michelson y su nuevo reality

Así, la maniquí manifestó de entrada que “me encantan los realities. Yo no los veo, es mi trabajo. Pero Santiago, Chile, ya me conoce. Yo necesito abrir puertas en otros países, así que me voy a ir un tiempito”.

Y agregó que “el chileno es chaquetero, entonces uno llega y te aman”, pero después ya no pasa eso. Por esa razón, la joven reveló que ya estaría lista para probar suerte otra vez fuera del país.

Recordemos que Ignacia ya fue parte de una exitosa temporada de Acapulco Shore. Y ahora podría volver nuevamente.

“Ya me verán, pero no tan cerca de acá”, señaló, y le consultamos si podría ser México su nuevo horizonte. “Siempre México”, aseguró.

De esta forma, Ignacia Michelson podría irse muy pronto de nuestro país para ser parte de un nuevo programa de telerrealidad. ¿En cuál se la jugará ahora?