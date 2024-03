Ignacia Michelson confesó que Jean Paul Pineda buscó seducirla cuando todavía era pareja de Faloon Larraguibel

La exparticipante de Gran Hermano Chile, Ignacia Michelson, reveló detalles sobre el interés amoroso del futbolista Jean Paul Pineda hacia ella, al confesar situaciones que generaron conflictos con la animadora de Zona Latina, Faloon Larraguibel, sin ser ella la responsable directa de dichos problemas.

Durante su participación en el programa Zona de Estrellas, en sustitución de Claudia Schmitd, Nacha Michelson compartió la insistencia amorosa del futbolista, señalando que “me tiró el barco completo y (lo hace) cada vez que me ve. Yo le he dicho que no, no una vez, sino que diez veces”.

En una ocasión particular, durante una fiesta en Viña, Ignacia Michelson aseguró que Jean Paul Pineda comentó a un amigo sobre su interés en ella, a pesar de que estaba de pareja de Faloon Larraguibel. “Estuvimos en una fiesta en Viña, estaba él y le dice a un amigo ‘ay, qué linda es la Nacha, ella siempre me ha gustado, yo siempre le he hablado’, estando con Faloon”, contó la influencer.

Este tipo de situaciones llevaron a Nacha Michelson a reprochar el comportamiento de Jean Paul Pineda, especialmente después de escuchar los audios en los que él insultaba y acusaba a Faloon Larraguibel de coquetear con otros hombres. “Yo escuché los audios, como la trató, que ella se andaba pelando con otros hombres... ¿Y él?”, expuso.

La reacción que tuvo Faloon Larraguibel

La revelación de Nacha Michelson no solo arroja luz sobre la situación entre Jean Paul Pineda y la exintegrante de Yingo, sino que también revela el conflicto que surgió entre ella y la animadora. Según la ex Gran Hermano Chile, Faloon Larraguibel la “trató súper mal ella, pero después me pidió perdón. Y yo la entiendo, porque vivir situaciones así hace que una mujer se ponga más celópata, más así, porque el hombre te empieza a volver loca”.

Es importante destacar que estos eventos han salido a la luz tras la detención de Jean Paul Pineda por violencia intrafamiliar, ocurrida durante la madrugada del viernes 8 de marzo. El futbolista fue formalizado por dos delitos, amenazas y lesiones menos graves en el contexto de violencia intrafamiliar, después de golpear a Faloon Larraguibel en la cabeza y el tórax.