Toma de San Antonio: pobladores aseguran querer “pagar” por terrenos mientras el Gobierno califica situación como algo “no fácil” de resolver

San Antonio

Los pobladores de la toma del cerro La Virgen, en San Antonio, región de Valparaíso, volvieron a movilizarse este lunes. El tono, sin embargo, cambió: a diferencia de la jornada del lunes, que significó una interrupción de los principales acceso al puerto, este martes pedían ayudas para comprar los terrenos en donde viven.

La Corte Suprema, cabe recordar, estableció un plazo de seis meses para que los vecinos de la toma que allí se erige desalojen el lugar. No obstante ello, uno de los manifestantes explicó estos nuevos motivos detrás de la manifestación:

“Estamos en una lucha durante años. La gente se la ha llevado construyendo, gastando sus ahorros, los 10% (del retiro de los fondos previsionales) para lograr algo, para tener una vivienda digna. El gobierno se ha retrasado en ese aspecto. La gente no quiere que les construyan casas, sino negociar los terrenos y pagarlos. Nadie quiere que se le regale nada. Por favor, le pido al Gobierno que se ponga la mano en el corazón: aquí hay niños, hay ancianos, hay gente que lo necesita y que llegó acá por necesidad”.

Pero la programación del Ejecutivo dista de algo parecido a eso. Lo explicó el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes:

“Cuando se produjo la toma, los dueños no reclamaron en el primer momento. Los dueños, desde el comienzo, han dicho que quieren venderlo, que han ofrecido hasta precios; nosotros les decimos que tenemos campamentos y necesidades por muchos lados, y tenemos un programa de compras. Ustedes comprenden que cualquier solución puede ser contraproducente si no se toma en cuenta lo que va a implicar. Esto no es fácil. Para muchos es decir: ‘cómprenlo’, y qué pasa con los campamentos al lado, solo de San Antonio; para qué hablamos de Cartagena, del resto del país, o de solo la región que tiene más campamentos del país, que es Valparaíso y que tiene 360 campamentos”.

La alcaldesa de San Antonio, Constanza Lizana, apuntó a un “fracaso” de las políticas habitacionales del país. En la misma línea, llamó a crear nuevos barrios, advirtiendo, eso sí, que los desalojos no arreglaran el tema de fondo: una política arruinada.