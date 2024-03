“Si hay que llorar...”: Miguelo confiesa cómo fue enfrentar el duro momento de tener que dejar las cenizas de su hijo en un árbol

Miguelo, reconocido músico, ha enfrentado momentos de profunda tristeza tras el fallecimiento de su hijo Sebastián hace un mes. Sebastián Esbir Cummins, quien vivió con parálisis cerebral desde los dos años y medio debido a un accidente en una piscina, murió el sábado 24 de febrero a los 33 años. Esta pérdida ha dejado una huella profunda en Miguelo y su familia.

El proceso de despedida de Sebastián fue emotivo y significativo para Miguelo y su familia. El cantante comentó a LUN que “fuimos en familia a dejar las cenizas de Sebastián al mar, al campo. Las pusimos en un árbol. Espiritualmente, fue muy bonito”.

El cantante y su duro duelo

Miguelo reveló que, inicialmente, se mantuvo firme por el bienestar de su familia, hijos, nietos, exmujer y pareja. Sin embargo, tras el acto de dejar las cenizas, experimentó lo que denominó un “efecto rebote”. Según sus palabras, “estaba bien firme hasta hace poco”, pero luego se sintió abrumado por la tristeza y la ausencia de su hijo.

Este proceso de duelo lo ha llevado a recluirse en su hogar en Santiago, donde encuentra el espacio necesario para desahogarse. “Traté de pasar este momento solo. Estoy muy frágil. Me la he llorado toda. Lo que pasa es que no me gusta que mis hijos me vean así, y he descubierto que me descargo bastante en solitario”, confesó.

A pesar del dolor, Miguelo encuentra consuelo en la creencia de que Sebastián está en un lugar mejor y en paz. “Debo estar en las manos de Dios, en el cielo. Tengo una tranquilidad fuerte. Siento que él está bien”, expresó.

El músico también reflexionó sobre la importancia de permitirse expresar y liberar las emociones en momentos de duelo. “Eso me ayuda. Si hay que llorar uno debe llorar. Así se anda más liviano”, concluyó.