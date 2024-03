“Mi amor”: Juan Pablo Queraltó y Felipe Avello tienen emocionante reencuentro en un evento en Gran Arena Monticello

El reciente reencuentro entre Felipe Avello y Juan Pablo Queraltó ha generado gran emoción entre sus seguidores y admiradores. Estos dos reconocidos comunicadores protagonizaron una exitosa dupla humorística durante su trabajo en el extinto programa SQP, dejando una huella imborrable en la televisión chilena.

El emotivo encuentro tuvo lugar durante un show de Felipe Avello en el Gran Arena Monticello, un momento que quedó registrado y compartido en su cuenta de Youtube para el deleite de los fans. En medio de su presentación, Avello tomó un momento para expresar su agradecimiento y emoción por volver a encontrarse con Queraltó después de 12 años.

“Quiero agradecer a mi amigo Juan Pablo Queraltó que anda por ahí también. Tremendo periodista y gran comunicador, no lo veo desde el año 2012. Un día me llamó y no le contesté el teléfono”, mencionó Avello, revelando así la larga espera de este reencuentro.

El público pidió que se dieran un beso, pero respondiendo con un abrazo

El ambiente se llenó de nostalgia y expectación mientras Avello continuaba su discurso ante el público presente. “Es una noche de reencuentros”, afirmó El Pez, refiriéndose al especial momento que estaban viviendo.

La audiencia, emocionada y participativa, comenzó a pedir el tan esperado beso entre los dos amigos y colegas. Sin embargo, la dupla sorprendió a todos al fundirse en un cariñoso abrazo, demostrando la genuina amistad que los une y agradeciéndose mutuamente por la oportunidad de compartir ese momento especial.

El impacto de este reencuentro trascendió las redes sociales y los medios de comunicación, llegando directamente al corazón de quienes siguieron de cerca la trayectoria y la complicidad entre Felipe Avello y Juan Pablo Queraltó en SQP.