“Me dijo que...”: Marcelino Núñez revela la indicación clave que le dio Ricardo Gareca para resaltar en La Roja

Marcelino Núñez, volante de la selección chilena, analizó la ajustada derrota de La Roja por 3-2 ante Francia en el amistoso internacional disputado este martes en el Estadio Vélodrome, en Marsella.

“Contento por el equipo y el rendimiento. Sabíamos al rival que nos enfrentábamos, al subcampeón y anteriormente campeón del mundo y jugamos de igual a igual”, inició señalando el mediocampista del Norwich City en zona mixta.

En esa línea, reiteró que “me voy muy contento por lo que plantea el profe, jugar de igual a igual y se demostró contra Albania y ahora Francia. Tuvimos la pelota y generamos mucha ocasiones de gol”.

Consultado por su actuación tras marcar el primer gol ante Francia, el jugador de 24 años indicó que “en lo personal me voy contento, tengo que seguir mejorando ahora de cara a Norwich, pensar positivo porque estamos en zona de playoffs y el objetivo es llegar a la Premier”.

Además, valoró la unión en el plantel de La Roja. “Siempre cuando vengo a la selección el ambiente es súper lindo, lo que genera la Generación Dorada para mí como joven es siempre querer mejorar, jugar en las grandes ligas y darle muchas alegrías al país”.

Por último, Marcelino Núñez reveló el diálogo que tuvo con Ricardo Gareca antes de los amistosos ante Albania y Francia. “El profe ha tenido hartas charlas conmigo. Primero cuando llegue a Italia me dijo que me soltara, que él me quería en una posición más suelto de ocho y que llegara de área a área”, señaló.

“Eso te da mucha tranquilidad, confianza y eso es fundamental. Obviamente que es difícil para porque tiene pocos días para prepararse, pero él nos dijo que nos soltáramos, que diéramos lo mejor y eso demostramos en los dos partidos”, cerró.