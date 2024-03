Préstamo solidario: revisa cuánto dinero debes y cómo se puede reflejar en la Operación Renta

Ante la puesta en marcha de los primeros pasos de la Operación Renta 2024, muchos se preguntan cómo realizar los pagos del recordado Préstamo solidario.

Esta iniciativa se dio durante la época más compleja de la pandemia por covid-19 en el país, instancia en la cual el Estado ofreció una ayuda económica con el objetivo de aliviar el bolsillo de las familias chilenas.

Préstamo Solidario: quiénes lo pagan y de cuándo es el cobro

Según informó el Servicio de Impuestos Internos (SII), el pago aplica a todos los que hicieron la solicitud del Préstamo entre los años 2020 y 2021.

Aquellos que lo pidieron en el primer periodo se enfrentan a la tercera cuota correspondiente a un 30% del monto solicitado, pero con un reajuste según el IPC.

Para los que hicieron lo mismo, pero en 2021, la obligación implica la segunda cuota de devolución y también asciende a un 30% del dinero con un reajuste del IPC.

Siendo así, durante el proceso de declaración se mostrará el cálculo del monto a pagar que considera el valor de la o las cuotas que corresponden.

Ahora bien, la devolución no puede ser mayor al 5% de los ingresos anuales obtenidos durante 2023 y si estos no existieron no se debe realizar ningún pago o trámite.

¿Cómo saber si debo pagar el beneficio solicitado?

Si no sabes si te corresponde cancelar el beneficio, y cuánto debes pagar, puedes ingresar a la página del SII (pinchar acá), donde deberás ingresar tu RUT más tu Clave Única o Clave Tributaria en la opción “Autoconsulta”.

En esta podrás ver el monto a cancelar, o si la deuda ya está saldada.