“Soberbia, sobrada, creída... se cree la muerte”: Los duros epítetos contra Leonor Varela

Leonor Varela estrenó este domingo el primer episodio de Got Talent Chile, donde es una de las cuatro jurados.

La actriz es una de las que seleccionó los mejores talentos, junto a Francisco Reyes, Diana Bolocco y Antonio Vodanovic.

Sin embargo, en su primera incursión en el panel, la intérprete no convenció de todo al público, que la cuestionó duramente en redes.

Al igual como lo hizo Adriana Barrientos, quien solo horas antes de esta nueva incursión televisiva, descueró con todo a la morena.

Adriana Barrientos versus Leonor Varela

Todo ocurrió porque estaban hablando de la nueva incorporación de CHV en el programa Zona de Estrellas, donde La Leona es panelista.

Y ahí, la modelo lanzó sus dardos contra la actriz, justo cuando comentaban el nuevo romance de la intérprete con el dueño de la agencia Alta Comunicación, Pablo Courard.

“Es súper soberbia, sobrada y creída. Se cree la muerte. Yo he estado al lado de ella. Una la mira así como, ‘ay, yo quiero una foto’, y la galla te mira de pies a cabeza y te da vuelta la cara”, comentó.

Y agregó que “lo viví yo, en la Gala del Festival de Viña. Era como ‘esta rota’… Te lo juro. No. No me lo dijo. Pero no solo a mí, ella estaba con todo un equipo de trabajo”.

De esta forma, Adriana Barrientos no perdonó este desaire, y aprovechó de criticar con todo a Leonor Varela. ¿Será tan diva?