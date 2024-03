Claudio Bravo expresó la confianza en sus compañeros tras el triunfo de La Roja ante Albania y destacó “el potencial” que “genera ilusión”

La Selección Chilena de Fútbol obtuvo una destacada victoria por 3-0 ante el combinado de Albania en una nueva fecha FIFA de amistosos internacionales, de la que también se pueden sacar las primeras del arranque de la era al mando de Ricardo Gareca.

Uno de los aspectos más llamativos, y que generó bastante ruido, fue la convocatoria de reconocidos referentes de la ‘Generación Dorada’, poniendo sobre la mesa una vez más la discusión de la edad y el recambio.

En esta línea está Claudio Bravo, quien además de ser citado, fue titular y se puso la cinta de capitán. Al término del partido tuvo sus primeras palabras para reflexionar sobre lo hecho en Italia y el reencuentro con la victoria.

“Más que tranquilos, nos genera felicidad por haber haber hecho muy buenos estos días. Ustedes vieron la manera de trabajar de todos los muchachos, de la gente del cuerpo técnico que está muy implicada en este nuevo proceso”.

Teniendo en cuesta ese panorama interno, reconoce que “nos genera ilusión”, destacando que a pesar de sus “casi 41 años sigo sintiendo esa ilusión, imagina los demás cómo están”. Estas palabras fueron de la mano con las respectivas felicitaciones a sus compañeros que “hicieron un partido prácticamente perfecto.

“Creo que no me tiré al suelo en los 90 minutos, eso habla muy bien del trabajo táctico y el esfuerzo físico de los muchachos que es para aplaudir. Que empiecen así este nuevo proceso, ganándose un espacio, es sumamente vital”, complementó el arquero.

Por otra parte, aludiendo a su regreso a ‘La Roja’ y la responsabilidad de la capitanía, tuvo palabras para “agradecerle al cuerpo técnico por el llamado. Siendo sincero, lo dije, no me lo esperaba porque de una lesión, no estar compitiendo, y eso no es fácil de llevar”.

De igual manera, apeló a que lleva “años en esto” y la forma en que sabe desenvolverse en diferentes tipos de contextos. “La experiencia la consigues en base al tiempo, al trabajo, a la dedicación”.

La confianza en sus compañeros

Bravo enfatizó en que “nos vamos felices por lo que hicimos. Creo que, de estos días, era el examen hoy, de probar un poco de cómo estaba lo nuestro”, demostrando conformidad con el juego.

Bajo la misma línea, el guardametas valoró el regreso de algunos jugadores como Eduardo Vargas y apeló a la materia prima que hay en el equipo entre cada uno de los futbolistas presente, mencionando “el potencial que tienen ellos”.

“Nos toca conocer de muy cerca las capacidades que tiene cada uno y creo que a veces es sentir la sensación de confianza. Y el tiempo también le da las oportunidades para todos (...) la gente que convirtió, para nosotros no es sorpresa porque sabemos como juegan y la capacidad que tienen”, sentenció.