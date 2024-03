“No siempre lo dicen con sinceridad”: Alemán en Chile revela los tres choques culturales que más le impactaron al llegar al país

Como ocurre cada cierto tiempo, algún extranjero viviendo en Chile utiliza las redes sociales para dar sus impresiones del país.

Esta vez fue un ciudadano Alemán quien se aventuró a explicar cuáles son los choques culturales que más lo impactaron tras pasar una temporada en el territorio nacional.

A través de sus cuentas el creador de contenidos David Noaah (@davidnoaah) mostró tres aspectos que llamaron su atención.

“En Chile la gente se saluda muy distinto, generalmente dan un beso en la mejilla”, planteó en primer lugar. “En Alemania suele ser solamente un apretón de manos o a lo mucho un abrazo”, dijo.

“La mayoría de los comercios, específicamente los supermercados, abren los domingos. En Alemania todas las tiendas, incluyendo los supermercados tienen que cerrar los domingos”.

Por último, el mismo se fijó en una costumbre bastante arraigada en el comportamiento diario de los compatriotas. “Les gustan las pequeñas charlas. Siempre escucharás: ‘Hola, ¿Cómo estás?’ y aunque no siempre lo dicen con sinceridad, es una cuestión de cortesía”.

“Hoy que estoy aquí por más de seis meses ya no hay choques culturales”, planteó en última instancia en las descripciones. De hecho, se trata de la misma persona que días atrás indicó las cosas que, según él, no hay que hacer en Chile para evitar algún tipo de conflicto.

En esa lista apareció no llamar hot dogs a los completos, no criticar al del país, ya que solo los chilenos pueden hacerlo, y no burlarse del característico acento rápido que tienen gran parte de los habitantes.