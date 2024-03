“Son los propios puentealtinos quienes deben decidir”: Karla Rubilar confirma sus intenciones para ser candidata a alcaldesa por Puente Alto

La ex ministra Karla Rubilar anunció este viernes su decisión de competir por la alcaldía de Puente Alto en las próximas elecciones municipales de octubre. Su candidatura se enmarca en el objetivo de mantener la unidad dentro de su sector político, como lo expresó en un video oficializado esta mañana.

Esta decisión no es menor, considerando que ya cuenta con un competidor dentro de su mismo sector: Felipe Ossandón, sobrino del senador y exalcalde de Puente Alto, Manuel José Ossandón, quien también aspira a ser alcalde de la comuna.

“Voy a competir por la alcaldía de Puente Alto y estoy dispuesta a ir a primarias para mantener la unidad del sector. No creo en las carreras personales y siempre he trabajado en equipo, por lo que esta vez no será la excepción”, explicó Rubilar en su declaración oficial.

La ex parlamentaria destacó la importancia de participar en primarias en Chile Vamos, resaltando que, aunque es independiente, considera que este mecanismo es el más democrático para respetar la institucionalidad. “Soy una convencida de que son los propios puentealtinos quienes deben decidir quién quieren que llegue a la papeleta. Competir siempre es un riesgo, pero si aspiro a ser la primera alcaldesa de Puente Alto electa, hay que ganar en todas las batallas”, agregó Rubilar.

El alcalde Codina no puede reelegirse

La invitación formal para que Karla Rubilar se aventurara en el desafío de competir por la alcaldía de Puente Alto llegó hace unas semanas por parte de la directiva de Renovación Nacional comunal. Esta solicitud se dio en el marco del fin del tercer periodo del actual alcalde Germán Codina, quien no puede optar a la reelección.

Karla Rubilar también expresó su compromiso de mantener el sello social del alcalde Codina y de utilizar su experiencia adquirida en cargos anteriores para seguir mejorando la calidad de vida de los habitantes de Puente Alto. “Quiero poner toda mi experiencia al servicio de la comuna y seguir trabajando por el bienestar de los puentealtinos y puentealtinas”, señaló la ex ministra.