El desesperado pedido de ayuda del exdelantero Daniel Osvaldo: “La vida se me está yendo de las manos”

El exfutbolista italoargentino, Daniel Osvaldo, generó preocupación en el mundo del fútbol este jueves al compartir un testimonio reconociendo que atraviesa por una profunda depresión y que tiene problemas con el alcohol y las drogas.

En un video de casi diez minutos publicado en sus redes sociales, el exdelantero de clubes como Roma, Juventus, Inter de Milán y Boca Juniors, realizó una angustiante confesión y lanzó un dramático pedido de ayuda por su actual estado.

“Hace mucho tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande. Esa depresión me hizo caer en adicciones, alcohol y drogas. Y la verdad es que estoy en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos”, declaró el otrora futbolista a través de Instagram.

“Es difícil para mí hacer este video porque... Nunca hice algo así. Pero creo que llegó el momento porque estoy bastante desesperado y no la estoy pasando muy bien para nada”, continuó explicando.

“Estoy en tratamiento psiquiátrico y tomando medicamentos. Tengo una enfermedad muy específica, falta de autoestima, depresión. Muchas veces vuelvo a caer en las adicciones por enojo y autodestrucción, y eso destruye a los que están a mi alrededor”, agregó.

En esa línea, el exseleccionado italiano añadió que “en el pasado fui un futbolista de elite, una persona totalmente diferente, llena de seguridad y confianza. Y hoy soy una persona a la que no reconozco. Y me está costando mucho salir de esto”.

“Me cuesta mucho hablar las cosas. Me cuesta distinguir lo que es real y lo que mi cabeza inventa. Si alguien está viviendo algo parecido, que pida ayuda, porque solo no se sale. Yo sé que voy a salir. Quería decir esto y pedirle perdón a mi familia, a mis amigos, a mis hijos”, cerró Daniel Osvaldo.