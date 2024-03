“Tú sabes que en la vida...”: Gala Caldirola revela si ve si estará o no en el nuevo reality de Canal 13

Gala Caldirola, quien se ha vinculado con el nuevo reality de Canal 13, reveló en una entrevista con Pamela Díaz que estaría dispuesta a volver a participar en un programa de telerrealidad si la duración fuera menor a seis meses. Esta declaración será parte del próximo episodio del streaming de YouTube, Sin Editar, donde expuso las condiciones que tendría para aceptar unirse a ¿Ganar o servir?.

La española destacó que su participación en realities es algo que consideraría bajo ciertas condiciones y que está abierta a llegar a acuerdos para hacerlo posible: “Hasta ahora nunca entré a un reality, pero si me preguntas si lo haría, puede ser”.

“Pero no sé si aguantaría seis meses, ufff. Si durase seis meses, sería muy complicado porque me muero todo ese tiempo sin mi hija. Si fuera más corto, todo depende. Tú sabes que en la vida, todo es llegar a acuerdos”, añadió.

¿Qué pasaría si se reencuentra con Oriana Marzoli?

En cuanto al posible ingreso de Oriana Marzoli a ¿Ganar o servir?, Gala fue clara en expresar su opinión sobre su rivalidad con la también participante de realities. “Creo que sería un coñazo si entrara Oriana al reality. Ella me tiene bloqueada (de redes sociales) desde el día cero. No lo entiendo, no sé. Porque ella está siempre peleando en realities, entonces no tiendo porqué el conflicto conmigo lo llevó tan (lejos)”, sostuvo.

Tras ello, la modelo española explicó que nunca entró en conflicto con Marzoli y que no tiene interés en pelear con ella. “Si no la pesqué con 20 años, menos la voy a pescar ahora con 30. No tengo ningún interés en pelear con ella. Tampoco creo que venga a hacerse mi amiga. No creo que venga a decirme: ‘Holi, seamos amigas’, pero no tengo ningún interés en pelear con ella”, afirmó.

Finalmente, Gala expresó su deseo de que, si alguna vez se encuentra con Oriana, sea en paz: “Solo espero si, por favor, que si alguna vez en la vida tengo que volver a encontrarme con ella sea en paz”.