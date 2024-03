Cristián de la Fuente corre riesgo de llegar a tribunales tras denuncia de bullying y acoso realizada por actriz mexicana

La actriz Karyme Lozano ha vuelto a poner sobre la mesa las acusaciones de bullying y acoso laboral contra Cristián de la Fuente, lo que podría desembocar en acciones legales contra el actor. Estas acusaciones surgieron hace un año, cuando la mexicana denunció malos tratos por parte del chileno durante el rodaje de la telenovela Quiero Amarte.

Karyme Lozano manifestó que está en proceso de informarse y considerando seriamente emprender acciones legales contra Cristián de la Fuente por presuntas conductas de acoso y bullying. En sus palabras: “Estoy en proceso de informarme. Sigo aprendiendo y me estoy informando. ¿Por qué no? Vamos a verlo”.

La actriz mexicana reconoció la importancia de contar con todos los elementos necesarios para validar cualquier acción jurídica. “Tengo que informarme mejor para ver si puede haber un precedente”, señaló en el programa de YouTube, Lo escuché con Alan Morales.

Además, advirtió sobre la dificultad que enfrentan muchas mujeres al denunciar situaciones de violencia laboral y la importancia de estar bien asesoradas legalmente. “Entiendo a las mujeres que no se atreven a denunciar porque no es tan fácil. Por eso hay que prepararnos y ver por dónde. Hablo para las mujeres que han sido violentadas”, afirmó.

“Antes de hablar tienes que informarte bien con un abogado, porque una falla y ya te tumbaron el caso. Por eso es importante tener las herramientas y el conocimiento”, añadió.

Expuso que Cristián de la Fuente difundió información falsa de ella

Igualmente, Karyme Lozano también acusó a Cristián de la Fuente de difundir información falsa sobre ella con el objetivo de perjudicar su carrera profesional. Desmintió categóricamente las afirmaciones del actor sobre su supuesta negativa a participar en escenas de besos debido a su religión. “Inventó eso, no es cierto. Soy una profesional, los besos son actuados. Nunca, jamás, he dicho ‘no voy a besar’ por mi religión”, aclaró.

“Nunca dije eso y qué bueno que lo podamos aclarar. Fue una manera de él, de quererme desacreditar para que no me contrataran. Claro que me afectó en esa época”, complementó.

La actriz planea colaborar con una asociación para brindar apoyo a hombres y mujeres que han enfrentado situaciones similares de acoso y bullying. Además, consideró la posibilidad de compartir su experiencia con Cristián de la Fuente en detalle en el futuro, con el objetivo de ayudar a prevenir este tipo de situaciones en el ámbito laboral.

“Mi corazón está abierto. Pero, a lo mejor, contaré a detalle. Por ejemplo, la prevención. Cómo prevenir en el trabajo que te hagan estas cosas. Si hubiera sabido, hubiera prevenido esto que viví, pero no lo sabía. Si puedo ayudar a alguien con mi experiencia ¡qué maravilla!”, concluyó Karyme Lozano.