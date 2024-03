“Hay que esperar un tiempo...”: Natalia Valdebenito adelanta que tiene listo un chiste sobre el expresidente Sebastián Piñera

El estreno de Todo va a estar bien, el nuevo late de Eduardo de la Iglesia en Vía X, tuvo como invitada a Natalia Valdebenito, quien dejó en claro desde el principio de qué tema no hablaría durante la noche: Sebastián Piñera. “Para que no me traiga ningún problema, de Piñera, es de lo único que no puedo hablar”, expresó la actriz y comediante.

Aunque aseguró que en el programa podía hablar de cualquier otro tema y que si se arrepentía, lo indicaría. “Yo me pongo en la casa y digo ‘no voy a hablar de esto’ y después me voy de la entrevista como ‘ay’”, dijo la actriz y humorista, dando a entender que a veces se arrepiente de lo que dice en televisión.

¿Y cuándo contará el chiste sobre el difunto mandatario?

Más adelante, Natalia Valdebenito explicó su posición ante el expresidente Piñera, señalando que hay temas sensibles que requieren un tiempo para ser tratados desde la comedia. “Para la comedia existe un tiempo-tragedia-más tiempo-comedia, hay que esperar un tiempo para hablar de ciertas cosas”, comentó la comediante.

Al ser consultada por Eduardo de la Iglesia acerca de si tenía listo un chiste sobre el expresidente Sebastián Piñera, Natalia Valdebenito confesó que ya estaba preparado, pero que era imposible adelantarlo. “El chiste está listo”, reveló la humorista, quien después advirtió que es “imposible adelantarlo”.

En otro episodio de entrevistas, Luis Slimming fue el invitado en su propio programa de conversación Entre broma y broma, siendo entrevistado por su amigo y colega, Edo Caroe. Durante la conversación, Slimming abordó su debut en el Festival de Viña 2024 y reveló detalles desconocidos de su rutina.

En este contexto, desclasificó que decidió autocensurarse durante el festival, omitiendo un chiste relacionado con los incendios forestales y otro sobre el fallecido ex presidente Sebastián Piñera.