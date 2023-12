“Soy una mujer soltera”: Angélica Castro le pone punto final a su relación con Cristián de la Fuente

En el último episodio de Zona de Estrellas, se abordaron nuevamente los rumores sobre la vida amorosa de Angélica Castro, quien desde hace meses es la expareja del actor Cristián de la Fuente. A través de una llamada telefónica realizada por el periodista Jon Reyes, se buscó obtener información directa de la animadora respecto a su supuesta relación con el doctor Cristián Arriagada, viudo de Javiera Suárez.

El periodista se comunicó con Angélica Castro para abordar los constantes rumores que la han relacionado con el doctor Arriagada. La animadora expresó su molestia por las especulaciones sobre su vida amorosa y desmintió cualquier relación romántica con el mencionado doctor. Según sus declaraciones, está “completamente soltera” y se encuentra cansada de los constantes vínculos sentimentales que se le atribuyen sin fundamento.

La imagen que surgió en un evento social, donde Angélica fue captada junto al doctor Arriagada, alimentó las especulaciones sobre un posible romance entre ambos. Sin embargo, la animadora dejó claro que la realidad es diferente y que no existe una relación amorosa con él.

Dio por terminada, de manera definitiva, su relación con el actor

En la instancia, la animadora televisiva desmintió cualquier posibilidad de reconciliación con Cristián de la Fuente, con quien fue vista recientemente en el sur del país. Según las declaraciones de Angélica Castro, la relación con Cristián de la Fuente estaría completamente terminada, y no hay intención de retomarla. Aunque fueron vistos juntos hace algunas semanas, la animadora afirmó que esto no implica un interés de volver a estar en pareja con el actor.

“Estamos completamente separados, no hay intención de volver”, declaró Angélica Castro sobre el presente de su relación con Cristián de la Fuente. Y finalmente, ante las dudas expresadas por Jon Reyes, quien manifestó escepticismo respecto a la afirmación de que está “completamente soltera”, Angélica Castro se mostró firme y afirmó que no tiene la necesidad de dar explicaciones sobre su vida.

“No estoy para darle explicaciones a nadie de mi vida. Soy una mujer soltera, independiente, que lo estoy pasando bien, y que me quieran vincular con quien me vinculen”, cerró Angélica Castro.