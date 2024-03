Muere Eric Carmen, cantante y vocalista de Raspberries, a los 74 años

El cantante estadounidense Eric Carmen, recordado por sus éxitos como “All by Myself” o “Never Gonna Fall in Love Again” y por ser el vocalista del grupo Raspberries, murió a los 74 años.

A través de su página web, la familia del artista confirmó el deceso. “Con tremenda tristeza compartimos la desgarradora noticia del fallecimiento de Eric Carmen”, se puede leer en el comunicado.

“A él le reconfortaría saber que, durante décadas, su música tocó a tantas personas y que esa música será su legado duradero. Por favor, respeten la privacidad de la familia mientras lloramos esta gran pérdida”, agrega el escrito.

El comunicado termina citando parte de la canción “Love Is All That Matters”, una de las canciones en solitario que tuvo Eric Carmen. “El amor es todo lo que importa... fiel y para siempre”, cierra.

Eric Carmen fue el líder de la banda de power pop, “Raspberries”, la cual debutó en 1970, en donde destacaron éxitos como “Go All the Way”.

Tras la separación de la agrupación, el cantante proveniente de Ohio comenzó su etapa como solista, alcanzando el éxito con sencillos como “All by Myself”, “Never Gonna Fall in Love Again”, o “She Did It’ y ‘Hungry Eyes”.

Su legado en la música ha sido tal que incluso en la presente edición del Festival de Viña del Mar, el renombrado tenor italiano, Andrea Bocelli, tuvo en su repertorio a “All by Myself”, tema que también catapultó a la cantante Céline Dion.