Fernando Zampedri pide disculpas tras nuevo papelón de la UC: “Nos avergüenza representar al club de esta manera”

Chile

Fernando Zampedri, delantero de Universidad Católica, le pidió disculpas a los hinchas del club tras la dura derrota que sufrieron los “cruzados” anoche ante Everton, por la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2024.

“Estamos muy golpeados y dolidos por el momento que estamos atravesando. Le pido disculpas a la gente. Cuando terminó el partido, saludamos y nos tuvimos que ir, porque la verdad es que nos avergüenza representar a Católica de esta manera, la gente no se merece esto”, admitió el artillero argentino en zona mixta.

“Como grupo también le pedimos disculpas a Nicolás Núñez, porque él lo entregó todo, nosotros le pusimos todas las energías y ganas, pero no pudimos sostenerlo, no le dimos lo que él pedía”, reconoció el “Toro” sobre el ahora ex DT de Universidad Católica, quien hace unos días fue destituido por los malos resultados.

“Hay que seguir trabajando, no queda de otra, el torneo recién empieza y nosotros no arrancamos de buena forma. El camino es trabajar”, agregó Fernando Zampedri, quien también fue consultado sobre lo que le falta al equipo para mejorar. “Nos falta todo”, concluyó tajantemente.