Daniela Seguel es reconocida como “ejemplo de deportividad” en el circuito WTA

Santiago

Ayer lunes, en República Dominicana, Daniela Seguel quedó eliminada en la primera ronda del W35 de Santo Domingo a manos de la colombiana María Fernanda Herazo.

Sin embargo, los parciales de 6/4 y 6/2 hubieran pasado desapercibidos si no fuera porque la cafetalera decidió compartir en sus redes sociales un episodio con la chilena que, bajo sus palabras, “es digno de toda mi admiración y respeto para ella”.

Esto luego que, cuando María Fernanda Herazo dispuso de su segundo punto de partido ante Daniela Seguel, con el saque de la chilena, “el árbitro de silla señaló equivocadamente que mi bola había sido out, con lo que el game estaba abierto de nuevo para cualquiera de las dos. En ese momento, Daniela le comentó al juez, de manera espontánea, que la bola había sido buena y que el partido finalizó”, comentó la rival de la “Pantera”.

“Pudo no haber dicho nada y continuar con el trámite del partido que estaba cerrado (...) A mí nunca me había pasado esto en un partido profesional y no sé qué hubiera hecho yo en la misma situación. Hoy quiero reconocer con esta historia públicamente este ejemplo de deportividad”, remarcó, valorando la actitud de la chilena, más allá que aquello le hubiera significado perder finalmente el partido.