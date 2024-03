“Uno ni la recuerda”: Claudia Schmidt arremete contra Isa Fernández luego de que defendiera a Naya Fácil de Pamela Díaz y Botota Fox

La panelista uruguaya de Zona de Estrellas, Claudia Schmidt, lanzó críticas directas contra Isa Fernández, exconductora de televisión, quien había calificado como “personajes nefastos” a Pamela Díaz y Botota Fox por sus comentarios sobre Naya Fácil.

Previamente, la ex Invasión y El club de los tigritos había expresado que no dedicaría tiempo ni energía a estos “personajes nefastos” y compartió algunas experiencias negativas vividas con Pamela Díaz y Botota Fox durante su trabajo en televisión.

“Con ambas personas, con las cuales he trabajado en otros años, he tenido pésimas experiencias, así que no es algo que me contaron”, afirmó Isa Fernández en una stories de su cuenta en Instagram.

Las críticas de la uruguaya a la ex Invasión

En respuesta a las declaraciones de Isa Fernández, Claudia Schmidt, sin tapujos, señaló que la intención de la ex Invasión era “colgarse” de la fama de La Fiera y Botota Fox. Claudia expresó su opinión en el panel de Zona de Estrellas, destacando la aparente estrategia de Isa Fernández de buscar visibilidad a través de asociarse con figuras reconocidas.

La uruguaya enfatizó la supuesta falta de autenticidad en las acciones de Isa Fernández, señalando: “Y ahora, que está tan ocupada esta chica, porque dijo que ‘me doy el tiempo, porque en este minuto’ y no sé qué, pero sale a la palestra para colgarse de Pamela Díaz, de Naya Fácil y Botota Fox. Juzgue usted, no tiene que tener ni un dedo de frente para darse cuenta lo que está buscando esta chica: colgarse de tres personas potentes y sumamente vigentes, entonces next”, sostuvo.

“Pamela es así. Antes, de repente uno tenía que encontrarse con cada personaje que se creen que porque trabajaban... ¿Dónde? La verdad es que la conocerá la generación de esa época, porque uno que lleva veintitantos en el medio ni la recuerda”, añadió.