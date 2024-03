“Era el dios del manga”: creadores de One Piece, Naruto, y otras franquicias despiden a Akira Toriyama

Una jornada de luto vive el mundo del anime y el manga a nivel mundial, luego de que se conociera la muerte del mangaka y creador de Dragon Ball, Akira Toriyama, a sus 68 años.

La noticia, inesperada para muchos, se dio a conocer mediante las redes sociales de la cuenta oficial de Dragon Ball, quienes explicaron que la causa de muerte del dibujante se debió a hematoma subdural agudo.

Su deceso sacudió al mundo entero, donde nadie quedó indiferente, ni siquiera sus colegas mangakas.

Eiichiro Oda, creador de One Piece, tuvo sentidas palabras para Akira Toriyama. “Es demasiado pronto. El agujero es demasiado grande”, señaló.

“La idea de no volver a verte me llena de tristeza. Te he admirado desde que era niño, e incluso recuerdo el día en que me llamaste por mi nombre por primera vez”, agregó.

“Espero que el cielo sea un mundo placentero tal como lo imaginaste”, aseveró el creador de los Mugiwaras.

Mensaje de Eiichiro Oda, autor de One Piece, sobre el fallecimiento del autor de Dragon Ball, Akira Toriyama pic.twitter.com/T2XUyxiR9h — Morgans モルガンズ 🏴‍☠️ (@BigNewsOP) March 8, 2024

Por su parte, Masashi Kishimoto, autor de Naruto, sostuvo que “no sé qué escribir ni cómo escribir sobre algo tan repentino”.

“Fue cuando yo era estudiante universitario. De repente, el Dragon Ball que había sido parte de mi vida durante tantos años terminó. Sentí una increíble sensación de pérdida y no sabía qué esperar”, comenzó a relatar.

“Pero al mismo tiempo, también fue una oportunidad para comprender verdaderamente la grandeza del maestro que creó Dragon Ball. ¡Yo también quiero crear obras como la tuya! ¡Quiero ser como mi maestro!”, añadió.

“Para mí, él era el dios de la salvación y el dios del manga”, afirmó el mangaka.

Mensaje de Kishimoto pic.twitter.com/F3ahNxtG1w — Morgans モルガンズ 🏴‍☠️ (@BigNewsOP) March 8, 2024

No obstante, gran parte de la comunidad está de acuerdo en que las palabras de Toyotarō, dibujante japonés y ayudante de Toriyama, fue de las más crudas.

“Dibujé manga porque quería que Toriyama-sensei me elogiara. Fue todo para mí”, aseveró.