Dos décadas después de su primera aparición en Canal 13, los icónicos comerciales de Cerveza Cristal, que solían presentar ingeniosas ediciones en escenas de películas como Star Wars, han alcanzado una nueva dimensión al trascender fronteras y convertirse en objeto de parodias en The Late Show with Stephen Colbert en los Estados Unidos.

En el programa, Stephen Colbert exhibió algunos de estos comerciales y, con su característico humor irónico, comentó: “Fue sutil, pero quizás hayas notado el bien pensado emplazamiento de la Cerveza Cristal chilena”. Colbert incluso se aventuró a cantar el jingle del producto, resaltando la creatividad de la campaña publicitaria.

Un error de Colbert permitió se diera paso a otras parodias con la cerveza

Sin embargo, Colbert cometió un error al sugerir que estos comerciales solo se relacionaron con Star Wars, ya que también se integraron de manera ingeniosa en películas como James Bond y Gladiator.

A pesar de esta inexactitud, se convirtió en el punto de partida para que el equipo de Colbert produzca parodias aún más hilarantes. Sorprendentemente, incorporan la presencia de Cerveza Cristal en escenas de Raiders of the Lost Ark, Lord of the Rings y Alien, generando risas y diversión en el público.

En otro segmento del programa, Colbert presentó el producto con una sonrisa y bromeó preguntando a su equipo: “Por favor, díganme que son auspiciadores (...) no, lo estamos haciendo gratis”. Entre risas, añadió: “Ni siquiera venden esta mier... en los Estados Unidos, así que realmente no estamos vendiendo nada”. La referencia a la indisponibilidad del producto en Estados Unidos, solo hizo que este hito televisivo de la marca de cervezas, fuera aún más impactante e hilarante.