Autopréstamo de fondos de AFP: estos son chilenos y chilenas que no podrán obtener el beneficio / Getty Images

El autopréstamo de fondos de AFP es una diversas propuestas que se han discutido en el Congreso durante los últimos meses, en el marco de la reforma de pensiones.

El beneficio plantea la posibilidad de que las chilenas y los chilenos puedan hacer uso de sus ahorros previsionales y directamente sacar dinero de las cuentas en las administradoras.

En enero el articulado avanzó al Senado luego de que se aprobara la idea de legislar el texto de la reforma de pensiones.

Pero, si se convierte en ley a futuro, habrá una nómina de cotizantes que no podrá hacer cobro debido a que se piden una serie de requerimientos inamovibles.

¿Cuáles son los requisitos del autopréstamo?

Lo que se lee en el proyecto es que las personas interesadas deben estar afiliadas a una AFP y no estar pensionados al momento de la solicitud.

A la par hay que estar situados a cinco años o más de la edad de jubilación, incluyendo a hombres (60 años) y mujeres (55 años), y tener fondos suficientes por más bajos estos sean.

De no cumplirse alguno de los puntos anteriores, sería imposible enviar una solicitud a la administradora correspondiente. Algo que también aplica si no se finiquita un préstamo anterior, en caso de que no sea la primera vez que se pide.

¿Cuál es el monto máximo que puedo retirar en el autopréstamo de AFP?

Según se explica en el artículo del texto, se podrá retirar: “hasta por un monto equivalente al 5% del total ahorrado en dicha cuenta a la fecha de la solicitud, con un monto máximo de 30 unidades de fomento (UF)”, es decir cerca de $1 millón 100 mil.

El mismo estará a disposición de trabajadores dependientes, independientes e incluso personas cesantes, siempre con el compromiso de devolverlo en cuotas a partir del mes subsiguiente de la obtención.