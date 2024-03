“Es como un padre para mí”: Lucas Barrios no se olvida de Gareca y explica su historia con el DT de Chile

Chile

Este miércoles, Los Tenores dialogaron con Lucas Barrios, ex goleador de Colo Colo, quien sigue jugando en Paraguay. De hecho, el delantero recientemente visitó a los jugadores del cuadro albo, quienes se encuentran en aquel país para jugar hoy contra Sportivo Trinidense por la Copa Libertadores.

“Fui al hotel donde estaban concentrando y me recibieron de la mejor manera, hay varios con los que jugué... Cortés, Pavez, entre otros. Realmente me alegra que estén en una zona de clasificación, estos partidos son lindos para jugar y ojalá que se les dé todo, uno siempre les desea lo mejor. Contento por estar cerca del club, le tengo mucho cariño”, señaló la “Pantera”.

Respecto a su presente, Barrios explicó por qué volvió a jugar después de haberse retirado, además de pausar el inicio de su carrera como DT. “El año pasado llevé a mi hijo a jugar a la reserva de Sportivo Trinidense. Ahí tengo un compañero que está de director deportivo y me preguntó si quería ser parte del proyecto con ellos. Le comuniqué que estaba pensando en dirigir, pero me convenció de volver a jugar y me sentí bien, hicimos una campaña muy buena, jugué 6 meses en Trinidense y 6 meses en Sportivo Luqueño”, comentó.

Lucas Barrios y su relación especial con Ricardo Gareca

Por otro lado, el atacante paraguayo se refirió a las malas campañas que arrastra la selección chilena. “Cuando estás acostumbrado a una generación dorada, cuesta el recambio, por eso siempre hay que apostar a la formación de los equipos, porque es lo que te da jugadores de selección. Formándolos de buena manera van a competir a nivel sudamericano. Ahí está lo fundamental”, afirmó.

En esa línea, elogió a Ricardo Gareca. “Chile tiene un entrenador muy bueno, a él lo tuve en mis inicios, me hizo debutar como jugador profesional (en Argentinos Juniors), es una persona que le da mucha importancia a los juveniles y a la formación”, indicó

Barrios profundizó en su relación con Gareca y mencionó que lo ve como un padre. “Yo le tengo mucho cariño, nos cruzamos por última vez en la Copa América de Chile 2015, nos dimos un abrazo, me felicitó, es como un padre para mí, siempre me protegió cuando estuve en Argentinos Juniors. Con 17 años era difícil entrar en competencia y él me acompañó en ese momento, me dio muchos consejos de cómo tenía que manejarme en el área”, reveló el delantero.

Por último, se mostró ilusionado con regresar a nuestro país para trabajar como entrenador. “Cuando estuve retirado del fútbol, me llamaron, tuve reuniones. El futbol chileno siempre me ha abierto las puertas y no tengo duda de que se me dará la oportunidad de volver a Chile, para jugar lo veo difícil, porque tengo 39 años y ya estoy pensando en parar, pero en algún momento dirigiré en el fútbol chileno, tenemos cosas en común, es un país que quiero mucho”, concluyó.