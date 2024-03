Este martes, Los Tenores conversaron con Óscar Ruggeri, histórico exjugador argentino y campeón del mundo en México 1986, quien se refirió al nuevo DT de Chile, Ricardo Gareca, con quien mantiene un fuerte lazo de amistad.

“Desde que se fue para Chile no lo vi más. Sí hablamos por teléfono, está muy metido con el tema de la selección y de la nómina que dará esta semana. Estoy acampándolo. A dónde vaya, yo voy a estar siempre al lado de él”, señaló de entrada el otrora defensor trasandino.

El “Cabezón” aseguró que los chilenos “se van a encontrar con un técnico con total seriedad. Lo único que busca Ricardo es sacar lo mejor de cada jugador y, cada vez que Chile salga a jugar un partido, que los jugadores representen muy bien a su país”.

Además, Ruggeri explicó una de las principales características de Gareca como DT. “Él trabaja mucho la cabeza del jugador. La cabeza del chileno puede que no esté bien por no clasificar a Mundiales en los últimos tiempos y por no poder reemplazar a la Generación Dorada. Ricardo es capaz de levantar eso y ponerlos nuevamente en competencia. No es sencillo, es bastante difícil, pero hay más cupos para clasificar al Mundial”, indicó.

“La selección peruana tenía buenos jugadores, pero le costaba clasificar al Mundial. De pronto llegó Gareca, les cambió la cabeza y entendieron cómo tenían que representar a su país, ahí está la clave de todo. Es un técnico muy capaz y muy preparado”, agregó el ex Boca Juniors y River Plate sobre la fórmula que le funcionó al “Tigre” en Perú.

Sobre su cercana relación con Gareca, mencionó que “nos juntamos mucho porque somos muy amigos, nuestros chicos se han criado juntos desde que nacieron y nuestras señoras son muy amigas. Cuando las señoras son amigas, las relaciones entre nosotros los exjugadores se mantienen mucho más”.

Óscar Ruggeri se rinde ante un chileno

Por último, Ruggeri llenó de elogios al zaguero nacional Paulo Díaz, quien atraviesa por un gran momento en River Plate. “Me encanta cómo es, me encanta que se enoje, me encanta el rendimiento que tiene, por lo que veo, es un líder, es un central de selección, de la clase de jugadores que tendría que tener una selección para clasificarse al Mundial”, completó.